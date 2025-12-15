Am Montagabend verteilte Bachelor Danilo Sellaro seine letzte Rose. Dabei ereigneten sich chaotische Szenen, da auf seine Auserwählte zu Hause ein Freund warten soll.

Darum gehts Bachelor Danilo Sellaro trifft finale Entscheidung trotz Warnungen vor Kandidatin Cati

Videobotschaft von ausgeschiedener Kandidatin Julia warnt vor Catis angeblichem Freund

Zwei von vier Kandidatinnen erreichen die letzte Nacht der Rosen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Am Montagabend ging die zweimonatige Liebessuche von Bachelor Danilo Sellaro (31) zu Ende. Von den noch vier übrig gebliebenen Kandidatinnen Cassy (21), Julia (18), Céline (28) und Cati (22) schafften es lediglich Chemielaborantin Céline und die Fachfrau Betreuung Cati in die letzte Nacht der Rosen. Diese verlief allerdings anders als erwartet.

In traumhafter, aber windiger Kulisse am Meer von Thailand steht Sellaro seinen letzten beiden Kandidatinnen gegenüber. Er erinnert sich an die ersten Begegnungen mit ihnen zurück, erklärt, womit sie ihn jeweils besonders beeindruckt hätten und steht kurz davor, seine Entscheidung zu verkünden, als ihm ein iPad gereicht wird. Sichtlich verwirrt entschuldigt sich der Bachelor und sichtet die Videobotschaft, die von Kandidatin Julia stammt. Sie warnt ihn vor Cati, da diese in der Schweiz einen Freund haben soll. Solche Gerüchte über die Baslerin hört er nicht zum ersten Mal, bereits mehrfach wurde er vor ihr gewarnt – unter anderem von Finalistin Céline.

Völlig ratlos bleiben Cati und Céline zurück. Als Sellaro nach einigen Minuten wieder vor den beiden Frauen steht, will er von Cati wissen, ob sie ihm etwas zu erzählen habe, was diese verneint. Als er sie mit dem soeben Erfahrenen konfrontiert, kann sie es kaum glauben und streitet es vehement ab. «Ich habe etwas mit jemandem gehabt, aber das ist nichts Ernstes. Ich habe ihm gesagt, dass es nicht klappt», rechtfertigt sich Cati und schwört «auf meinen Vater», dass sie in keiner Beziehung sei.

«Ich will dich mit nach Hause nehmen»

Mit den neuen Informationen zieht sich Sellaro erneut zurück, um seine Entscheidung zu überdenken. Doch bevor er dies tut, will er von Cati noch wissen, ob sie noch etwas ergänzen möchte. «Nein, ausser dass ich dich will und ich will dich mit nach Hause nehmen und der andere Typ ist mir scheiss egal», so Cati.

Kaum zurück, möchte Sellaro seine Entscheidung verkünden, doch Cati fällt ihm immer wieder ins Wort, da das Thema für sie noch nicht geklärt ist. Nach mehreren Unterbrüchen der gebürtigen Italienerin schafft er es doch noch, seine letzte Rose zu verteilen. Diese geht trotz aller Warnungen an Cati. Céline ist derart enttäuscht, dass sie nicht einmal mehr eine Umarmung zur Verabschiedung will. Sie fühlt sich «nicht schlecht veräppelt».

Wie es für Cati und Danilo Sellaro zurück in der Schweiz weiterging und ob überhaupt, das erfahrt ihr am Dienstag im grossen Blick Doppel-Interview.