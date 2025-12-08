In der aktuellen Folge von «Der Bachelor» sorgt ein Fragespiel für Spannungen unter den Kandidatinnen. Danilo Sellaro stellt provokante Fragen, die zu giftigen Kommentaren und Tränen führen.

Darum gehts Bachelor-Kandidatinnen spielen Fragespiel. Spannungen und Tränen bei den Teilnehmerinnen

Julia droht mit Ende des Nettseins nach negativer Bewertung

Sechs Frauen kämpfen noch um Danilo Sellaro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

In Thailand kämpfen noch sechs Frauen um das Herz den Bachelors Danilo Sellaro (30). Die Luft wird immer dünner, die Mädels fahren ihre Krallen aus und der begehrte Junggeselle giesst in der bereits angespannten Atmosphäre mit einem Fragespiel noch weiter Öl ins Feuer. «Wer würde eher» nennt sich das und Sellaro erklärt es wie folgt: «Ich habe Schilder mit euren Namen vorbereitet. Ich habe Kokosnüsse bei mir. Ich stelle euch eine Frage und ihr sagt, wer würde das am ehesten tun. [...] Die Frau mit den meisten Punkten erhält eine Kokosnuss». Ziel ist es, so wenig Nüsse wie möglich zu sammeln.

Die Frauen würden 24/7 aufeinander hocken, daher deutlich mehr voneinander wissen als er. Auf dieses Wissen möchte er mit dem Spiel nun zurückgreifen und sorgt damit nicht nur für giftige Kommentare, sondern auch Tränen. Er beginnt zunächst mit der eher harmlosen Frage, wer am wenigsten zu ihm passen würde. Da sowohl Julia (18) als auch Lorena (22) zweimal genannt werden, erhalten beide eine Kokosnuss. Céline (28), die sich für Julia ausgesprochen hatte, begründet ihre Wahl mit dem Altersunterschied von 12 Jahren zwischen dem Bachelor und dem Küken der Runde. Diese hält das jedoch nur für eine Ausrede und schiesst später vor der Kamera wie gewohnt spitzzüngig zurück. «Sie [Céline, Anm. d. Red] ist 28 Jahre alt und ohne Grund ist sie nicht single, ohne Grund muss sie nicht in eine Show kommen».

Kandidatin Julia macht Schluss mit lieb sein

Kokosnuss Nummer zwei geht an Cati (22), die von ihren Mitkonkurrentinnen als die Eifersüchtigste bezeichnet wird. «Ich nehm es den Ladys jetzt nicht übel, dass mein Name vorgekommen ist», so die Baslerin. Ganz anders sieht das bei Frage Nummer drei aus «Wer von euch würde mich am ehesten betrügen und eine Affäre beginnen?». Mit dem höchst möglichen Votum von fünf Nennungen erhält Julia die Kokosnuss. Dies, weil sie bereits in einer vorherigen Folge einmal erklärte, fremdgegangen zu sein.

Auch wenn das Ergebnis deutlich ausfiel, taten sich die Kandidatinnen bei der Beantwortung der Frage alles andere als leicht, insbesondere Céline, die als allerletzte den Namen Julia hochhält, bekundete Mühe. Das Resultat kommentiert Julia mit einer Drohung: «Ich kann euch etwas sagen, bei mir ist es jetzt over mit dem lieb sein, es ist mir wirklich langsam scheissegal», wobei zu bemerken ist, dass sie bisher allgemein nicht als besonders nett oder lieb aufgefallen wäre.

Céline erhält kurz darauf die Quittung für das Hochhalten des Schildes mit Julias Namen darauf. Als es um die Frage geht, wer in der Runde zwei Gesichter habe, revanchiert sie sich mit Célines Namen. Ihr tun das zwei weitere Kandidatinnen gleich, was «ein totaler Schock» für die dreifach genannte Céline ist. Doch es kommt noch dicker für die Liechtensteinerin. Auch die Kokosnuss für die Frage «Mit wem von euch würde ich langfristig nicht glücklich sein» geht an sie, was ihr die Tränen in die Augen treibt. Begründet wird die Wahl damit, dass sie zu emotional und nicht stark genug sei.

Ihre emotionale Seite kommt auch sogleich zum Tragen, als ihr die Tränen über die Wangen laufen, wofür sie sich mehrfach entschuldigt. Während es von ihren Mitkonkurrentinnen Cati, Cassy (21) und Lorena tröstende Worte und Berührungen gibt, hat Julia nichts als einen verachtenden Blick und später vor der Kamera die folgenden Worte für sie übrig: «Sie soll mit ihren Gefühlen irgendwie zu einem Therapeuten gehen, aber nicht hier hin zum Bachelor kommen und denken, sie hätte hier Therapeutenstunde oder so. Für das bin ich nicht gekommen».

Achtung Spoiler!

Die Kandidatinnen mögen eine mögliche Beziehung zwischen dem Bachelor und Céline als zum Scheitern verurteilt sehen, er ist jedoch anderer Meinung und schickt sie eine Runde weiter. Auch Julia darf sich über eine weitere Rose freuen, ebenso wie Cati und Cassy. Für Cynthia (28) und Lorena (22) endet das Abenteuer in der siebten Nacht der Rosen.