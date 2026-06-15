Hat «Bachelor»-Gewinnerin Cati ihren Danilo betrogen? Reality-Star Danilo Sellaro rechnet in seinen Instagram-Stories öffentlich ab – und die Botschaft scheint eindeutig an sie gerichtet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Danilo Sellaro wirft Cati öffentlich psychisches Fremdgehen vor

86 Prozent seiner Follower stimmen ihm bei einer Umfrage zu

Nahezu 10'000 Personen unterstützen seine Meinung auf Instagram

Jaray Fofana Redaktorin People

Hat Cati den Bachelor betrogen? Darauf deutet zumindest die jüngste Instagram-Story von Reality-Star Danilo Sellaro (30) hin – und die Community reagiert mit klarer Meinung. Seit Wochen häufen sich die Zeichen einer möglichen Trennung: Cati (23) – die Gewinnerin der 14. wohl turbulentesten Schweizer-«Bachelor»-Staffel vom Spätherbst 2025 – hat ihre gemeinsamen Fotos mit Danilo Sellaro von Instagram gelöscht. Turbulent deshalb, weil eine Ex-Freundin Sellaros während der Ausstrahlung Stalking-Vorwürfe gegen ihn erhob und damit wochenlang für Schlagzeilen sorgte.

Jetzt bricht Danilo sein Schweigen. In mehreren aufeinanderfolgenden Instagram-Stories schreibt er: «Ich will klarstellen: Fremdgehen ist nicht nur physisch, sondern auch psychisch», schreibt er. «Ins Gesicht lügen bezüglich anderer Männer, Sachen verstecken, andere Männer stalken – aber lügen, dass es nicht so ist. Neuen fremden Männern folgen und die liken dann alle Bilder ausser die mit dem Partner – ‹nur wegen Business›. Ich frage euch: Ist das Fremdgehen?» Auch wenn er keinen Namen nennt, erweckt der Inhalt den Anschein, dass es sich hier um Cati handelt.

«Ist das Fremdgehen?»

Sein Publikum jedenfalls hat eine glasklare Meinung: 86 Prozent seiner Follower stimmten in einer beigefügten Umfrage mit Ja ab, nur 14 Prozent verneinten. Danilo liess das nicht unkommentiert: «Ach, ich bin doch nicht der Einzige – fast 10'000 Menschen sind derselben Meinung.» Doch damit nicht genug. Kurz nach diesen Aussagen tauchte eine weitere Person in seinen Storys auf: Krawall-Dschungelcamperin Ariel (23). Beide stammen aus der Region Basel und kennen sich schon länger. Offenbar schauten die beiden gemeinsam Fussball – so weit noch harmlos. Brisant wird es bei einem Foto, das Ariel selbst postete: Darauf ist zu sehen, wie jemand ihren Fuss hält, versehen mit der Bildunterschrift «Von wegen er mag keine Füsse». Auf der Hand dieser Person ein Tattoo, das eindeutig Danilo gehört.

Dass er Ariels Story anschliessend repostete, dürfte kein Zufall gewesen sein. Ob zwischen Danilo und Ariel tatsächlich mehr läuft oder ob er mit dem Auftritt schlicht bezweckt, seine Ex eifersüchtig zu machen, bleibt offen. Cati und Danilo Sellaro wollen sich bisher nicht gegenüber Blick äussern.