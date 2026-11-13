Baselbieter kämpft bei «The Voice» ums Halbfinale

Der Baselbieter Janis Eric Thommen mischt bei «The Voice of Germany» mit. Nun steht für den Gesangslehrer im Team von Nico Santos der Kampf um den Einzug ins Halbfinale an.

Darum gehts Janis Eric Thommen aus Oberdorf BL kämpft bei «The Voice of Germany» um den Halbfinaleinzug

Der Gesangslehrer überzeugte in den Blind Auditions und setzte sich danach auch im Battle durch

Thommen wollte zu Rea Garvey, kam wegen eines Blocks aber ins Team von Nico Santos, bereut es nicht

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Nach den Blind Auditions und den Battles geht es bei «The Voice of Germany» nun in die dritte Phase der Show: die Teamfights. Dort kämpfen die Talente um einen Platz auf einen der vier begehrten Hotseats und damit um den direkten Einzug ins Halbfinale.

Mittendrin ist der Baselbieter Janis Eric Thommen (25). Nachdem er bei den Blind Auditions mit seiner Interpretation von «Hymne à l'amour» von Édith Piaf (1915–1963) alle vier Coaches zum Buzzern gebracht hatte und ins Team von Nico Santos (33) eingezogen war, setzte er sich auch im Battle durch. Nun stellt er sich dieser nächsten grossen Herausforderung; so wie die anderen acht Talente, die im selben Team sind.

So lief die Show für ihn bisher

«Grundsätzlich war es nie meine Intention, irgendetwas zu gewinnen», verrät der Gesangslehrer gegenüber Blick. Er habe sich ohne grosse Erwartungen bei der Castingshow beworben und nehme seither «jeden Schritt so, wie er kommt». Sein persönliches Ziel sei es vor allem, «das beste Ergebnis für mich rauszuholen und so abzuliefern, dass ich im Nachhinein mit mir und meiner Leistung zufrieden sein kann».

Dabei bringe jede Runde ganz eigene Hürden mit sich, erklärt der Baselbieter. Die Blind Auditions seien etwas ganz Besonderes gewesen, «da man alles zum ersten Mal erlebt und jede Minute etwas Neues auf einen zukommt». Die grösste Herausforderung habe darin bestanden, die Nerven zu bewahren und sich nicht zu sehr den Kopf zu zerbrechen.

In den Battles hingegen sei vor allem Teamgeist gefragt gewesen. «Der schwierigste Faktor ist es, zwei eventuell komplett unterschiedliche Stimmen und Charaktere möglichst harmonisch zu verbinden.» Mit einer bis dahin fremden Person einen Song einzustudieren, könne sich als «fast unbezwingbare Hürde» erweisen.

Nico Santos war nur die zweite Wahl

Der Musiker aus Oberdorf BL blickt bereits auf einen spannenden Werdegang zurück: Nach einer angefangenen Lehre als Orgelbauer entschied er sich für ein Musikstudium. Heute arbeitet er als Gesangslehrer, tritt an Events auf und schreibt eigene Songs.

Gegenüber der «Basler Zeitung» verriet Thommen einst, dass eigentlich Rea Garvey (53) sein Wunschcoach gewesen wäre. Da dieser jedoch von der Konkurrenz geblockt wurde, landete Thommen im Team von Nico Santos (33). «Rea Garvey wäre meine erste Wahl gewesen, weil ich ihn als Person sehr sympathisch finde und mit seiner Musik am ehesten bewandert bin», erklärt Thommen nun gegenüber Blick. Dass es anders kam, bedauert er aber keineswegs: «Nico ist ein hervorragender Künstler und Sänger sowie ein bodenständiger Mensch mit einem einfühlsamen Wesen.»

Zusammenarbeit mit Schweizer Acts?

Abgesehen von neuen Followern auf Social Media, einigen zusätzlichen Gesangsschülerinnen und -schülern sowie vereinzelten Auftragsanfragen habe sich sein Alltag durch «The Voice» bisher kaum verändert.

Und wie geht es nach der Show weiter? Eine musikalische Zusammenarbeit mit Schweizer Acts wie Remo Forrer (25), Joya Marleen (23) oder Zian (33) könnte sich der Sänger gut vorstellen – auch wenn er zugibt, dass er «nicht viel» Schweizer Musik hört.

«The Voice of Germany» läuft freitags auf Sat.1 und samstags auf ProSieben, jeweils um 20.15 Uhr.