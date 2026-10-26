Die Bernerin Jessica Paulo löst bei «The Voice of Germany» einen Eklat aus. Die gläubige Kandidatin will beim Duo-Battle das «Ave Maria» nicht singen. Schlussendlich darf sie allein mit einem anderen Song antreten.

Darum gehts Jessica Paulo löst bei «The Voice of Germany» einen Eklat aus

Die Bernerin will aus Glaubensgründen das «Ave Maria» nicht singen

Paulo äussert sich dazu später auch auf Instagram

Jean-Claude Galli Redaktor People

Vergangenes Wochenende kommt es bei der TV-Talentshow «The Voice of Germany» auf dem Sender Sat.1. zu einem Eklat um die Schweizer Kandidatin Jessica Paulo (20).

Gemäss Plan soll sich die Bernerin eigentlich mit dem Berliner Operntenor Hank (46) bei den Battles duellieren. Doch aus dem musikalischen Wettstreit wird nichts. Grund ist der Song «Ave Maria», den Coach Shirin David (31) ausgewählt hat. Paulo möchte den Klassiker aufgrund ihres «evangelischen Glaubens» lieber nicht singen. «Dieser Song geht direkt an Maria. Es ist ein Gebet zu ihr. Wir beten Maria nicht an. Ich bete nur Jesus Christus an.» Shirin David zeigt sich zuerst «schockiert».

Paulo äussert sich auf Instagram

Schlussendlich dürfen die beiden Kontrahenten einzeln auftreten – eine Premiere beim Fernseh-Wettbewerb. Paulo interpretiert «Gratitude» von Brandon Lake (36), Hank «The Sound of Silence» von Simon & Garfunkel.

Auf Instagram erklärt sich Paulo später ausführlich. «Was ich gesagt habe, ist keineswegs dazu gedacht, die katholische Kirche abzuwerten. Ich wollte lediglich deutlich machen, was auch in der Bibel steht: Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, und das ist Jesus Christus. Er ist unser Herr, unser Retter und unser einziger Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wenn also jemand denkt, dass ich versuche, Maria abzuwerten oder respektlos über sie zu sprechen: Das ist ganz und gar nicht der Fall.»

Für Hank und Jessica Paulo gibt es in der Show ein Happy End: Shirin David ist von den Auftritten begeistert und nimmt sowohl Jessica Paulo als auch Hank mit in die nächste Runde.

Ob es die Bernerin bei «The Voice of Germany» bis ganz nach oben schafft, wird Anfang Dezember klar. Der letzte Schweizer Sieg datiert von 2020 mit Paula Dalla Corte (25).