Die Bernerin Jessica Paulo legt bei «The Voice of Germany» einen phänomenalen Auftritt hin. Alle Coaches drehen sich um, Rea Garvey singt sogar für sie. Trotzdem entscheidet sie sich für Shirin David.

Darum gehts Jessica Paulo (20) aus Bern erhielt bei «The Voice» einen Viererbuzzer

Shirin David blockte Nico Santos und holte sie in ihr Team

Rea Garvey sang für sie – jetzt träumt Paulo vom Sieg

Fynn Müller People-Redaktor

Die Schweiz hat bei «The Voice of Germany» wieder einen Trumpf in der Hand. Letztes Jahr schaffte es die Zürcherin Bernarda Brunovic (32) bis ins Finale. In der aktuellen Staffel will die 20-jährige Bernerin Jessica Paulo nachziehen.

Die Blind Auditions hat die Schweizerin bereits geschafft – und wie! Kaum erklingen die ersten Töne von «Oceans (Where Feet May Fail)», dreht sich Nico Santos (33) um. Es ist der Beginn eines Abends, den die Bernerin Jessica Paulo so schnell nicht vergessen wird.

Nach und nach drücken auch Shirin David (31), Rea Garvey (53) und die Fanta-Vier-Stars Michi Beck und Smudo (beide 58). Der Viererbuzzer ist perfekt.

Fieser Block von Shirin David

Es ist sogar ein «Viererbuzzer plus eins», wie Santos es nennt. Denn: Unmittelbar vor Ende des Songs blockt Shirin David ihren Jury-Kollegen Nico Santos und verhindert damit, dass die Schweizerin in sein Team kommen darf. Einen Viererbuzzer inklusive Block bekommen nur die allerwenigsten Talente. Die Bernerin ist eines davon.

Nico Santos ist trotzdem hin und weg und schwärmt: «Du hast eine Magie in der Stimme.» Shirin David liefert die Erklärung für ihren Block gleich mit. «Daran merkt man, wie gut du bist», sagt sie. Und legt nach: «Du bist eine meiner Favoritinnen. Du hast das Level so angehoben.»

Jessica Paulo kann es kaum fassen. Schon als Kind sang sie in der Kirche, auf einer grossen Bühne stand sie aber noch nie. «Eigentlich singe ich immer in meinem Zimmer», gesteht sie mit Tränen in den Augen. «Es war wie ein Traum. Manchmal kann ich es bis heute noch nicht ganz glauben, dass ich tatsächlich auf dieser Bühne stehen durfte», sagt sie zum Auftritt.

Der Song ist für die Studentin mehr als ein Lied. «Oceans» stammt von Hillsong United und ist ein christlicher Titel. Paulo will damit etwas transportieren. «Ich möchte Menschen mit meiner Stimme berühren und zeigen, dass Musik mehr sein kann als nur Unterhaltung.»

Rea Garvey singt für die Schweizerin

Rea Garvey hat «Oceans» einst an der Hochzeit seiner Schwester gesungen. Plötzlich steigt er selbst auf die Bühne und singt den Song für Jessica. Die Bernerin fühlt sich geehrt, zeigt sich von Garveys Extraaufwand aber wenig begeistert. Trotz persönlichem Ständchen entscheidet sich die Schweizerin für das Team von Shirin David.

Jetzt träumt Jessica Paulo vom Titel. Der letzte Schweizer Sieg bei «The Voice of Germany» liegt sechs Jahre zurück. 2020 gewann die Thurgauerin Paula Dalla Corte (25) im Team von Rea Garvey und Samu Haber. Letztes Jahr schaffte es die Zürcherin Bernarda Brunovic bis ins Finale.

Neben Paulo ist mit dem Gesangslehrer Janis Eric Thommen (25) noch ein zweiter Schweizer in der aktuellen Staffel dabei. Der Basler kämpft im Team von Nico Santos um die Krone.