Die Schweiz glänzt bei «The Voice of Germany» gleich doppelt: Jessica Paulo aus Bern und Janis Eric Thommen aus Basel kämpfen um den Einzug ins grosse Finale.

Darum gehts Jessica Paulo und Janis Eric Thommen stehen im Halbfinale.

Die Bernerin lehnte «Ave Maria» aus Glaubensgründen ab.

«The Voice of Germany»: Halbfinale am 4. Dezember um 20.15 Uhr.

Fynn Müller People-Redaktor

Jetzt ist es fix: Nachdem der Basler Janis Eric Thommen (25) bereits vor zwei Wochen sein Halbfinal-Ticket bei «The Voice of Germany» ergattert hat, zieht mit Jessica Paulo (20) am Freitagabend die zweite Schweizerin nach.

Paulo setzt sich in den Teamfights mit dem Song «Remember»gegen das Talent von Rea Garvey (53) durch und steht damit im Halbfinale. «Ich bin unglaublich dankbar für diese Chance und freue mich riesig auf das Halbfinale», sagt sie. Auch Coach Shirin David ist mächtig stolz auf ihren Schützling. «Du bist so unfassbar talentiert! Jedes Mal, wenn du anfängst zu singen, bin ich immer wieder schockiert, wie krass du bist», schwärmt sie.

Bernerin sorgte für Eklat in Sendung

Für Paulo ist es der vorläufige Höhepunkt einer turbulenten Reise. In den Battles weigerte sich die Bernerin, das von Shirin David ausgewählte «Ave Maria» zu singen. Paulo begründete das mit ihrem evangelischen Glauben: «Dieser Song geht direkt an Maria. Es ist ein Gebet zu ihr. Wir beten Maria nicht an. Ich bete nur Jesus Christus an.»

Shirin David zeiget sich zuerst «schockiert». Dann fand sie eine Lösung, die es so noch nie gab: Die beiden Talente durften einzeln auftreten. Paulo sang «Gratitude» und ihr Gegner «The Sound of Silence». Beide kamen weiter.

Der Basler Janis Eric Thommen hat sich seinen Halbfinal-Platz bereits während der ersten Teamfight-Runde am 13. November gesichert. Der Gesangslehrer beschreibt sich gegenüber Blick so: «Hinter meiner meist schüchternen, zurückhaltenden Art steckt eine überraschende Portion Tatkraft. Wenn es die Situation erfordert oder es darauf ankommt, wachse ich über mich hinaus und zeige meine extrovertierte Seite.»

Der letzte Schweizer «The Voice»-Sieg liegt sechs Jahre zurück. 2020 gewann Paula Dalla Corte aus Tägerwilen TG. Das Halbfinale steigt am Freitag, 4. Dezember um 20.15 Uhr auf SAT 1.