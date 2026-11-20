Der Dreh zu einer neuen Staffel von «The Voice Kids» beginnt. Als Coaches der kommenden Folgen sind Mark Forster, Ayliva und Wincent Weiss im Einsatz. Für alle drei ist es eine Rückkehr.

Darum gehts «The Voice Kids» kehrt 2027 im Frühling auf Sat.1 zurück

Mark Forster, Wincent Weiss und Ayliva als Coaches bestätigt

Letztes Coaching von Forster bei «The Voice Kids» war 2019

Im kommenden Jahr kehrt «The Voice Kids» auf die Bildschirme zurück. Die Suche nach den grossen Talenten unter den kleinen Kandidatinnen und Kandidaten beginnt allerdings schon jetzt. Zum Start der Aufzeichnungen am 20. November verkündet Sat.1, dass die Sänger Mark Forster (43) und Wincent Weiss (33) sowie deren Kollegin Ayliva (28) als Coaches zurückkehren. Moderiert wird die kommende Staffel von Andrea Kaiser (44).

Kaum ein Coach wird wohl so sehr mit «The Voice» verbunden wie Forster. Bei «The Voice Kids» hat er mit seinem Team schon zweimal gesiegt, bei «The Voice of Germany» einmal. Er ist also auf der Jagd nach seinem gegebenenfalls vierten Titel.

«Ich freu mich, wieder in mein Wohnzimmer ‹The Voice Kids› zurückzukehren», wird er in einer Mitteilung des Senders zitiert. Es sei «schon immer» sein liebstes Format gewesen. Zum letzten Mal sass Forster bei der «Kids»-Variante 2019 auf dem Coach-Sessel. Es sei jetzt an der Zeit, dass er ein Comeback feiere.

«Wieder mit ganzem Herzen dabei»

Auch Weiss ist mittlerweile eine feste «The Voice»-Grösse. Beim «Kids»-Format machte er bereits in fünf Staffeln als Coach mit. Nachdem er in der aktuellsten Staffel in dieser Rolle ausgesetzt hat, ist er jetzt wieder am Start. «Auf geht's, zurück auf den roten Coach-Stuhl! Wobei ich wahrscheinlich wieder nicht lange stillsitzen werde», scherzt Weiss. «Sobald die ersten Talente in den Blind Auditions auf die Bühne kommen, bin ich wieder mit ganzem Herzen dabei und hoffentlich der schnellste Coach am Buzzer!» In der letzten Staffel moderierte er aber neben Melissa Khalaj (37) das Finale.

Für Ayliva ist es ebenfalls ein Comeback. Sie sass 2025 zum letzten Mal auf dem «Kids»-Coach-Sessel. «Ich freue mich auf die kommende Staffel und die ganzen Kids mit ihren schönen Stimmen», erklärt die Sängerin. Sie zeigt sich kämpferisch und siegessicher. Ayliva habe sich für ihr Team «viel vorgenommen». Wenn Weiss und Forster auch mehr Erfahrung in der Show hätten, werde in der neuen Staffel «definitiv ein Talent aus meinem Team gewinnen».

Einen genauen Ausstrahlungstermin gibt es bislang nicht. Sat.1 kündigt die neue Staffel für das Frühjahr 2027 an. Daneben werden die Folgen auch über das Streamingangebot Joyn abrufbar sein.