1/7 In diesen Outfits moderieren Hazel Brugger und Sandra Studer (r.) das ESC-Halbfinale vom Dienstag in Basel. Dies ist ein Bild der Proben. Wie ihre Frisuren aussehen werden, wird sich zeigen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Martin Dürrenmatt stylt Haare von Moderatorinnen beim ESC-Halbfinale

Hazel Brugger erhält einen Done-Undone-Look mit Wet-Look-Elementen

Über 150 Millionen Menschen schauen erfahrungsgemäss das ESC-Finale live

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Gelockt, hochgesteckt, elegant oder frech? Welche Frisur tragen beim heutigen ersten ESC-Halbfinale die Moderatorinnen Sandra Studer (56) und Hazel Brugger (31) Wie oft werden sie gestylt, damit alles hält? Das Hairstyling liegt ganz in den Händen des achtfachen Coiffeur-Weltmeisters Martin Dürrenmatt (34).

«Hazel wird heute Abend einen Done-Undone-Look tragen. Das heisst, ihre Haare sehen etwas zwischen gemacht und ungemacht aus und ein bisschen Wet-Look ist auch dabei, sprich, es sieht ein bisschen aus, als wäre sie gerade aus der Dusche gekommen, aber doch supergestylt. Bei Sandra, mit der ich seit über zehn Jahren sehr gut befreundet bin, setzte ich auf Wellen und Volumen. Die beiden Moderatorinnen passen auch haartechnisch hervorragend zusammen», schwärmt der Baselbieter. Er werde bei jedem ihrer Auftritte neben, hinter und wenn nicht gesendet werde, auch auf der Bühne stehen und ihre Haare richten, falls nötig.

Hazel Brugger hat man so noch nie gesehen

Beim zweiten Halbfinale am kommenden Donnerstag setzt Martin Dürrenmatt auf einen anderen haarigen Look beim Duo. «Ich kann nur eins sagen, vor allem Hazel hat man so noch nie gesehen. Eventuell kommt sie mit elegant, hochgesteckten Haaren auf die Bühne. Es gibt auf jeden Fall eine Riesenüberraschung, vielleicht sogar bei beiden», sagt er lachend und ergänzt: «Ich setze auf Textur und Struktur, spiele mit den vielen Möglichkeiten, die sich mir Haar technisch bieten und Hazel und Sandra sich wohlfühlen. Sandra mit ganz geraden Haaren hat man auch noch nicht oft gesehen, kann sein, dass wir das so machen.»

Am grossen Finale vom Samstag, bei dem weltweit erfahrungsgemäss über 150 Millionen Menschen live am TV zuschauen werden, wird sich Michelle Hunziker (48) zu Hazel Brugger und Sandra Studer gesellen, als Trio werden sie den weltweit grössten Musikwettbewerb live moderieren.

Auch da wird Martin Dürrenmatt, der ohne Team nach Basel gereist ist, sein Augenmerk auf die Haare legen. «Michelle hat ihren eigenen Hairstylisten, was ich gut verstehe. Ich schaue auf Hazel und Sandra, das ist sehr anspruchsvoll.» Ihm ist bewusst, dass an dem Tag nicht nur der beste Song bewertet und gewertet wird, sondern auch das Styling der Moderatorinnen. «Entsprechend ist auch der Druck, den ich verspüre. Ich freue mich riesig auf die einmalige Gelegenheit und gebe schon einmal Sandra und Hazel 12 Punkte für ihre Leistung und ihren Look.»

