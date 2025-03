1/6 Hazel Brugger brennen die Sicherungen durch. Foto: IMAGO/Gonzales Photo

Darum gehts Hazel Brugger erhält hohe Stromnachzahlung und kann Stromanbieter nicht erreichen

Comedienne kämpft mit Problemen beim neuen Haus

Nachzahlungsforderung beläuft sich auf 10'617,50 Euro für den Brugger-Spitzer-Haushalt

Silja Anders Redaktorin People

Wenn Rechnungen ins Haus flattern, führt das wohl bei den wenigsten Menschen zu Jubelstürmen – das ist auch bei Comedienne Hazel Brugger (31) nicht anders. Die Schweizerin, die mit ihrer Familie in Deutschland lebt, muss sich derzeit zusätzlich mit einer happigen Nachzahlung auseinandersetzen – rund 10'000 Franken möchte ihr Stromanbieter haben.

Eigentlich wollten Brugger und ihr Mann Thomas Spitzer (36) von ihrem Stromanbieter nur, dass ihre Registrierung abgeschlossen und der Zähler abgelesen wird. Stattdessen flatterte eine Rechnung für eine Nachzahlung ins Haus. «Lieber Stromanbieter Entega Plus, mein Mann Thomas Spitzer und ich versuchen seit einem halben Jahr vergeblich, Sie zu erreichen, um die Registrierung abzuschliessen und die Zählerstände durchzugeben. Jetzt haben wir eine Stromnachzahlung (nur die Nachzahlung!) von über 10'000 Euro bekommen. Wie kann das sein? Bitte melden, danke», schreibt die in Deutschland wohnhafte Schweizerin in ihrer Instagram-Story. Dazu liefert sie direkt den Beweis in Form der Rechnung. 10'617, 50 Euro lautet der exakte Betrag.

Im vergangenen Jahr berichtete Brugger davon, dass sie beim Hausbau nicht nur mit Pfusch und Baumängeln zu kämpfen hätten, sondern sogar noch von Bauarbeitern bedroht wurden und Personenschutz beantragen mussten. Der Ärger mit ihrem neuen Daheim scheint nun auf anderer Ebene in die nächste Runde zu gehen. Es wirkt beinahe so, als stünde ihr Haus unter einem schlechten Stern. Jetzt kann man nur hoffen, dass Hazel Brugger das Drama um die Stromzahlung bald beheben kann – sonst müssen ihr Mann und ihre zwei Töchter ihre Mama im Mai beim ESC vom Wohnzimmer der Nachbarn aus anfeuern.