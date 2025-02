Hazel Brugger mischt im deutschen Wahlkampf mit

Hazel Brugger lebt seit einigen Jahren in Deutschland, hat sogar den deutschen Pass. In ihrer Wahlheimat herrscht im Moment Wahlkampf, im Zentrum steht die viel kritisierte Partei AfD. Hazel Brugger bezieht klar Stellung.

Am Sonntag wird in Deutschland gewählt. Und die Prognosen gehen in eine klare Richtung: Stärkste Partei wird laut aktuellen Umfragen die CDU mit Spitzenkandidat Friedrich Merz (69) – direkt dahinter landet die Alternative für Deutschland (AfD) mit 21 Prozent. Dass die teilweise als rechtsextrem eingestufte Partei am Sonntag einen derartigen Erfolg feiern dürfte, bereitet ihren Gegnern grosse Sorgen. Eine von ihnen: Hazel Brugger (31).

Eine Schweizerin im deutschen Wahlkampf

Die Schweizer Comedienne lebt seit vielen Jahren in Deutschland, ist mit dem Deutschen Thomas Spitzer (36) verheiratet und besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Dass Brugger nicht nur lustig kann, zeigte sie bereits Ende 2024, als sie die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (70) zu deren neuem Buch interviewen durfte. Dort sah man die zweifache Mutter erstmals ungewohnt ernst – und eben politisch.

Jetzt mischt die Schweizerin, die im Mai gemeinsam mit Michelle Hunziker (48) und Sandra Studer (56) den ESC in Basel moderieren wird, aber auch im aktuellen Wahlkampf mit. Auf Instagram und Tiktok setzt sich Brugger energisch für einen Bundestag ohne AfD ein. Sogar ein Satire-Video zum Wahlwerbespot von AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel (46) lud Brugger auf Instagram hoch.

In diesem wird Brugger mehr als deutlich. Während sie, wie Weidel im Original-Clip, durch Wälder und verschneite Weiden wandert, vergleicht sie die AfD mit dem Nationalsozialismus und macht auch vor Weidels Aussehen nicht Halt. «Setz also dein Hakenkreuz bei der Hakennase», sagt sie in ihrer typisch derben Art – und beendet das Video mit dem Hinweis *Satire.

Und auch Bruggers Ehemann Thomas Spitzer positioniert sich mit Nachdruck gegen die AfD, spricht mit der deutschen Journalistin Ann-Kathrin Müller (38) im Podcast «Hörerlebnis» über die Wahlen und geht auf Instagram mit Menschen in die Diskussion, die eine deutlich andere politische Einstellung haben.

Rund 1,3 Millionen hängen an Hazel Bruggers Lippen

Auf Instagram hat Hazel Brugger über 900'000 Follower und Followerinnen, auf Tiktok folgen fast 400'000 Menschen dem Ehepaar Brugger-Spitzer. Damit hat die Schweizerin eine enorme Reichweite, wobei sicherlich ein grosser Teil ihrer Fans auf Social Media in Deutschland wohnhaft sind und sich deshalb ebenfalls mit dem aktuellen Wahlkampf auseinandersetzen.

Dass Stars sich im Wahlkampf engagieren, ist kein neues Phänomen und beispielsweise in den USA sehr verbreitet. Was die prominente Werbung wirklich bringt, ist schwer messbar. Als Mega-Star Taylor Swift sich nach ihrer Kandidatur öffentlich für Kamala Harris (60) aussprach, war die Euphorie gross – gebracht hat es trotz 282 Millionen Followern nichts.

Bei Hazel Brugger weiss man zwar nicht, wem sie am Sonntag ihr Kreuz schenkt – wem nicht, aber ganz sicher.