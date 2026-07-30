Beim «Donnschtig-Jass» vom 30. Juli werden auch in St. Stephan BE auf 1000 Metern über Meer Spitzentemperaturen erwartet. Wie bereiten sich die SRF-Sendeverantwortlichen darauf vor? Blick hat nachgefragt.

Wie wappnet man sich im Simmental gegen die Bruthitze?

Wie wappnet man sich im Simmental gegen die Bruthitze?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft TV-Show «Donnschtig-Jass» in St. Stephan BE wappnet sich für die Hitzewelle

SRF ergreift eigene Massnahmen und appelliert auch an Selbstverantwortung

Das Sicherheitskonzept der Sendung beinhaltet alle möglichen Eventualitäten

Jean-Claude Galli Redaktor People

Für Donnerstagabend werden in der ganzen Schweiz Spitzentemperaturen erwartet, auch in St. Stephan im Berner Simmental, wo ab 20.05 Uhr die SRF-Livesendung «Donnschtig-Jass» stattfindet (läuft auf SRF 1).

Der Ort auf halbem Weg zwischen Zweisimmen und Lenk liegt zwar auf gut 1000 Metern über Meer, doch hier wird die Hitze ebenfalls bis in die späten Abendstunden deutlich spürbar sein.

Zumal der Festbetrieb beim Hotel Diana bereits um 11 Uhr beginnt und ab dann die ersten Zuschauerinnen und Zuschauer eintreffen. Die Proben dauern den ganzen Nachmittag über bis 18 Uhr an. Ein Blick auf die aktuellen Prognosen zeigt, dass das Thermometer auf bis zu 32 Grad steigen dürfte.

SRF ist gewappnet, die örtlichen Veranstalter sind es auch

Die Hitze ist für die Sendeverantwortlichen nicht erst in St. Stephan ein Thema, sondern bereits seit der zweiten Station der diesjährigen «Donnschtig-Jass»-Tour am 9. Juli in Römerswil LU.

Auf Anfrage von Blick sagt Natalia San José vom SRF: «Die hohen Temperaturen werden in den Vorbereitungen berücksichtigt. Ab Mittag ist beispielsweise ein Sanitätsdienst vor Ort, der die medizinische Versorgung sicherstellt.»

SRF appelliert an die Besucher

Zusätzlich wird wie in Römerswil bei ähnlichen Temperaturen auf die Selbstverantwortung der Besucherinnen und Besucher gezählt. «Dabei verweisen wir auf Sonnenschutz, angepasste Kleidung sowie ausreichende Wasserzufuhr.»

Grundsätzlich sei der Veranstalter für die Sicherheit verantwortlich. «Wir sind mit unserem Sicherheitskonzept auf möglichst alle Eventualitäten vorbereitet», so SRF.

Das örtliche OK Jass St. Stephan schliesst sich auf Anfrage von Blick dem SRF-Statement an.

Wirklich erträglich werden die Temperaturen wohl erst, wenn um Mitternacht auch die Festwirtschaft schliesst. Der Anlass ist öffentlich und der Eintritt frei. Es gibt keine Reservierungsmöglichkeiten. Prominentengast ist Bundespräsident Guy Parmelin (66), Showacts sind Heimatliebi, «Grüezi Italia», begleitet von den Jodlerklubs Lenk und St. Stephan, sowie Natascha und Maruschka Monney.