Hunziker-Tochter teilt Fotos aus den Flitterwochen

Nach der Traumhochzeit folgen die Flitterwochen: Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza geniessen ihre Liebesferien auf den Malediven. Wohl ohne Söhnchen Cesare.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza verbringen Flitterwochen auf den Malediven

Fans sehen romantische Videos, Sohn Cesare bleibt zu Hause

Bungalow über Wasser: Paar tanzt zu MGMT-Song «Kids»

Fynn Müller People-Redaktor

Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza sind gerade auf den Malediven. Das frisch verheiratete Paar verbringt dort seine Flitterwochen, wie Bilder und Videos auf ihren Instagram-Accounts zeigen.

Wochenlang haben die Fans jeden Schritt der Hochzeitsfeierlichkeiten hautnah miterlebt. Bei ihrer Trauung kannten Ramazzotti und Cerza keine Zurückhaltung. Die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti liess ihre Community an praktisch allem teilhaben. An der Location, einer Residenz aus dem 16. Jahrhundert mit riesigem Zitrushain in der Provinz Syrakus. Am minimalistischen Menü. Am Beauty-Look. Sogar an den Songs der EP, das sie ihrem frisch angetrauten Ehemann gewidmet hat. Die ganze Welt durfte zuschauen.

Paar hält sich in Flitterwochen zurück

In den Flitterwochen? Plötzlich Funkstille. Nach all dem Trubel rund um die Hochzeit ist genau dieser Moment für frisch verheiratete Paare oft der schönste und der privateste. Der Stress ist vorbei, der grosse Tag Geschichte, jetzt zählt nur noch das Zweisamsein. Während Mama Michelle Hunziker mit Freund Giulio Berruti auf einem Boot durch die Äolischen Inseln tourt, um die Emotionen der Hochzeit ihrer Tochter zu verarbeiten, sind Ramazzotti und Cerza auf die Malediven geflogen.

Ganz ohne Teilen können die beiden dann doch nicht. Einige wenige Schnappschüsse bekommen die Fans zu Gesicht. Dort fällt auf: Sohn Cesare (3) ist nicht dabei. Auf keinem der Bilder taucht der Kleine auf – naheliegend, dass er zu Hause geblieben ist, damit seine Eltern ein paar Tage ganz für sich haben können.

Bungalow über dem Wasser

Wo genau sich Ramazzotti und Cerza aufhalten, verraten sie nicht. Es ist lediglich zu sehen, dass sie in einem traumhaften Bungalow direkt am Meer – typisch für die Malediven – übernachtet haben. Aurora Ramazzotti teilt von dort ein besonders romantisches Video, in dem sie und ihr Mann auf der Terrasse ihres Wasserbungalows tanzen.

Im Hintergrund läuft «Kids» von MGMT. Nicht gerade der klassische Romantik-Soundtrack. Aber Ramazzotti war noch nie für konventionelle Entscheidungen bekannt. Das zeigte schon ihr Look bei der standesamtlichen Trauung.