Bellydah startet nach «Das grosse Promi-Büssen» neu durch. Sie verabschiedet sich vom Porno-Look, entfernt Tattoos und verkleinert ihre Oberweite. Auch privat sorgt die Reality-Queen für Harmonie und Versöhnung in der Familie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reality-Star Bellydah (35) verändert ihr Leben nach TV-Show «Das grosse Promi-Büssen»

Sie reduziert Tattoos, halbiert ihre Oberweite und entdeckt Asien

Oberweite von 800 auf 400 ml, Tattoos seit 6 Monaten entfernt

Michel Imhof Teamlead People

Im Fernsehen sieht man sie laut, schrill und ausufernd. Doch bei Reality-Star Bellydah (35) hat ein Lebenswandel stattgefunden. Nach der Teilnahme an der ProSieben-Show «Das grosse Promi-Büssen» krempelt sie ihr Leben um.

«Die Show hat mir wirklich die Augen geöffnet. Dort hatte ich keine Ablenkung, und ich habe sehr viel über mein Leben nachgedacht. Seitdem hat sich vieles verändert», sagt sie ein Dreivierteljahr nach der Ausstrahlung der Sendung von Dragqueen Olivia Jones (56) zu Blick. «Ich habe mich weiterentwickelt und bin reifer geworden. Ich habe neue Routinen und einen neuen Fokus. So reise ich viel mehr und habe meine Liebe für Asien entdeckt.»

Tattoos am rechten Arm und am Bein weg, Oberweite wird kleiner

Der Lebenswandel zeigt sich auch äusserlich. Seit einem halben Jahr lässt sie Tattoos von ihrem rechten Arm und bald auch vom Bein entfernen. «Tattoos lassen mich irgendwie böser wirken, als ich bin. Sie erzeugen einen falschen ersten Eindruck», sagt die ehemalige «Bachelor»-Teilnehmerin. «Ich mache nicht alles weg, aber vieles. Es ist mir zu extrem. Ich will wenigstens eine Seite ganz clean haben.»

Auch ihre Oberweite wird sie verändern. «Ich mache die Brüste um die Hälfte kleiner.» Statt bisher 800 Milliliter Silikon pro Seite peilt sie künftig 400 Milliliter an. «Ich will einfach nicht mehr diesen Porno-Look. Das Übertriebene gefällt mir nicht mehr und passt nicht mehr zu mir. Ausserdem lässt es mich dicker wirken, als ich bin», so Bellydah. «Ich habe zwei Jahre über diesen Schritt nachgedacht. Und ich will es jetzt in Angriff nehmen. Die rund zwölf Jahre mit diesen Brüsten waren schön, aber jetzt will ich sie kleiner.»

Harmonie in der Familie

Besonders ihre Grossmutter freut sich über die Veränderung, erzählt sie weiter. «Sie wollte eh nie, dass ich sie so gross mache. Ich glaube, sie freut sich am meisten über diesen Schritt.» Negative Reaktionen auf die Bekanntmachung gab es nur von Männern. «Da kamen ziemlich gruusige Nachrichten, es sei schade um diese Dinger. Das bestärkt mich aber in meinem Schritt.»

Auch privat herrscht wieder Harmonie: Das Verhältnis zu ihrem Vater ist nach jahrelanger Funkstille repariert. «Rund sechs Jahre hatten wir keinen Kontakt, ich hatte keinen Draht zu seiner damaligen Partnerin, mit der er mittlerweile nicht mehr zusammen ist. Jetzt machen wir viele Dinge gemeinsam und machen sogar gemeinsame Ausflüge.»

Zum ersten Mal Whatsapp-Familienchat

Der neue Kontakt schweisst die Familie von Bellydah zusammen: «Ich bin jetzt zum ersten Mal in meinem Leben in einem Whatsapp-Familienchat, das ist ein schönes Gefühl», schwärmt Bellydah, die erst im Kinderheim und später bei ihrer Grossmutter aufwuchs und 2018 ihre Mutter verlor. «Nicht jeder hat das Glück einer normalen Familie. Aber jetzt habe ich sie endlich, und es ist schön.»

Aktuell ist Bellydah in «Dschungel Divas – Luxus hat seinen Preis» auf dem Streamingdienst Joyn zu sehen. Die nächste Produktion ist auch schon geplant. Fans müssen sich aber keine Sorgen machen, dass sie künftig nur noch die ruhigere Seite zeigen wird: «Meine verrückte Seite habe ich immer noch», stellt sie klar. «Wilde Partys und Szenen wirds also weiterhin geben.»