Der neue Stern am deutschen Schlagerhimmel, Pia-Sophie (24), strahlt nun auch in der Schweiz. Bis Ende Jahr tourt sie mit «Das Zelt», wenn «Schlager Mania» angesagt ist. Die Schunkelparty bestreitet sie mit Francine Jordi (47), Fantasy und Swen Tangl (27). Das nächste Mal am 15. Februar in der Lenk BE. Pia-Sophie erklärt Blick ihre Welt.

Familie

«Ich wuchs als Einzelkind behütet und glücklich bei meinen Eltern in Remscheid auf. Schon damals wusste ich, dass ich auf die Bühne gehöre. Nach dem Abitur begann ich ein Jurastudium, das ich für meinen Traum der Schlagerkarriere abgebrochen habe. Heute lebe ich diesen Traum. Vor zwei Jahren bin ich von zu Hause ausgezogen und lebe in der gleichen Strasse wie meine Eltern. Sie schauen, wenn ich auf Tour bin, auf meine Hündin Luna, die ich vom Tierschutz geholt habe. Ich bin ein Familienmensch, geniesse die Zeiten mit meinen Liebsten.»

Schlager

«Mit Schlager bin ich aufgewachsen. Ich war oft bei meiner Oma, die meine beste Freundin ist. Ich bezeichne mich auch als Oma-Kind und wir haben mit der ganzen Familie all die schönen Shows von Florian Silbereisen geschaut. Ich habe die Lebensfreude, die die Schlagermusik vermittelt, immer genossen und geliebt.»

DSDS

«Vor vier Jahren kam ich in der RTL-Show auf Platz fünf. Der Druck war sehr gross, sich beweisen zu müssen. Für mich als harmoniebedürftiger Mensch dem Stress und Konkurrenzdruck ausgesetzt zu sein, war nicht einfach. Doch es hat mich wachsen lassen. Dieter Bohlen war mir gegenüber immer sehr höflich und anständig. Ein Jahr danach hat er mich als Supporting-Act für einen seiner Auftritte gebucht, das fand ich sehr schön von ihm.»

Helene Fischer

«Ich bin sehr dankbar, dass ich mit ihr singen durfte. Und das kam so: Ich ging mit einer Freundin an das Konzert in Köln. Die Freundin sagte mir, heute singst du mit Helene Fischer und zog mich in die Mitte der Arena, wo Helene sang. Meine Freundin schrie ihr zu, ich wolle mit ihr singen. Einige erkannten mich, Helene wurde auf mich aufmerksam und wir sangen zusammen ‹Regenbogenfarben›. Es war so surreal und bleibt unvergessen.»

Zickenkrieg

«Leider habe ich das bei DSDS erlebt und es hat mich schockiert. Ich bin es mir gewohnt, dass man sich gegenseitig unterstützt. Helene Fischer oder Andrea Berg, mit der ich letztes Jahr auf ihrer Kreuzfahrttour dabei sein durfte, unterstützen einen dabei, sich und seinem Traum treu zu bleiben und geben Tipps. Die wären nie eifersüchtig oder intrigant. Ich habe die letzten Jahre Freundinnen hinter mir gelassen und dafür neue gewonnen.»

Rituale

«Ich bin sehr gläubig. Ich glaube an Gott, die Dreifaltigkeit und das biblische Wort. Ich habe daher ein Urvertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen muss. Und das ist gut so. Vor jedem Auftritt bete ich, auch, bevor ich schlafen gehe. Das gibt mir Liebe, Kraft und Freude.»

