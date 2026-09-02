Trauffer und Schwiizergoofe singen für ein Schaf

Für das dritte Kino-Abenteuer von «Shaun das Schaf» mit dem Titel «Spuk im Kürbisfeld» haben Trauffer und die Schwiizergoofe zusammen den Song «Sali Sali» realisiert. Er kann ab 4. September bestellt werden. Der Film läuft am 1. Oktober in den Deutschschweizer Kinos an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trauffer und die Schwiizergoofe haben den Song «Sali Sali» aufgenommen

Das Lied ist Teil der CH-Ausgabe von «Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld»

«Sali Sali» kann ab 4. September bestellt werden, der Film läuft am 1. Oktober 2026 an

Jean-Claude Galli Redaktor People

Alpentainer Trauffer (47) und die Schwiizergoofe erobern das Kino. Für den neuen Animationsfilm «Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld» haben der Berner Oberländer und die erfolgreichste Kinderformation des Landes den offiziellen Schweizer Song «Sali Sali» eingespielt.

«Die Anfrage war eine grosse Ehre. Eine solche Chance wollten wir unbedingt nutzen», sagt Trauffer gegenüber Blick. «Wir hoffen nun natürlich, dass unser Song zum Film passt. ‹Shaun das Schaf› ist Familienunterhaltung auf höchstem Niveau.»

Und die Schwiizergoofe sagen: «Wir freuen uns riesig, Teil dieses Kinofilms sein zu dürfen. Und wir haben auch ein paar Gemeinsamkeiten mit Shaun. Auch bei uns darf es laut sein, ab und zu chaotisch, mit viel Energie und vor allem lustig. Etwas ‹Seich im Chopf› gehört bei uns ebenfalls dazu.»

Bewährte Zusammenarbeit

Produziert wurde «Sali Sali» im Studio Hitmill unter der Leitung von Georg Schlunegger (45). Die Schwiizergoofe erinnern sich gerne daran: «Das Einsingen im Studio und die Musikvideoaufnahmen inklusive grosser Heuparty in einem Stall bei Trauffers Zuhause waren extrem lustig. Zumal Trauffer im Herzen ein ‹Goof› geblieben ist. Und die zwei echten Schafe im Video haben immer genau dann ‹Määäh› gemacht, wenn es auch im Lied vorkam.»

Trauffer sagt: «Der Dreh war unglaublich cool. Ich bin immer wieder beeindruckt, mit welchem Elan die Schwiizergoofe solche Herausforderungen meistern.»

«Sali Sali» ist nicht das erste Gemeinschaftswerk von Trauffer und den Schwiizergoofe. So spannten sie schon im November 2025 für ein spezielles Kinderkonzert im Zürcher Hallenstadion zusammen.

Auf den Streaming-Plattformen erscheint der Song in der Mundartversion. Für die Kinofassungen in der Romandie und im Tessin wurden ausgewählte Passagen zudem auf Französisch und Italienisch adaptiert.

Der Song kann ab 4. September als Pre-Save auf den Streaming-Plattformen vorgemerkt und als Download auf iTunes vorbestellt werden, er erscheint am 11. September. Der Film startet am 1. Oktober in den Deutschschweizer Kinos.

Trauffer und die Schwiizergoofe sind auch bei der Premiere vom 27. September am Zurich Film Festival dabei. «Es gibt kaum etwas Langweiligeres, als einen Film allein zu Hause am Laptop zu schauen. Erst im Kino entfaltet sich der Wow-Effekt», meint Trauffer.

Auch die Schwiizergoofe freuen sich auf das gemeinsame Erlebnis. «Wenn das Licht ausgeht, der Ton von überall her kommt und man auf die grosse Leinwand schaut, fiebert man zusammen mit, man lacht und erschrickt gleichzeitig. Im Kino existiert für eine Weile nur diese eine Geschichte. Und eine riesige Portion Popcorn in der Hand.»