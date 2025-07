1/13 Alpentainer Trauffer stimmt sich mit den Schwiizergoofe auf das Kinder-Konzert vom 9. November 2025 im Zürcher Hallenstadion ein. Foto: ©Alpentainer/Hitmill (PD)

Der Alpentainer Trauffer (46) ist nie um eine überraschende Idee verlegen. Diese hier ist besonders verrückt und typisch für ihn. «Für den 9. November planen wir nachmittags zusätzlich zu unseren beiden Abendshows vom 8. und 9. November das erste reine Kinder-Konzert im Zürcher Hallenstadion», kündigt der Berner Oberländer gegenüber Blick an. «Das wird hoffentlich die grösste Schweizer Familien-Party, die es je gegeben hat.»

Erste gute Erfahrungen mit solchen Spezial-Auftritten sammelte der Hitmusiker und zweifache Vater auf seiner «Glöggelä»-Tournee 2023 in Wichtrach BE und Brunegg AG, wo er ebenfalls schon am Nachmittag spielte.

«Das klingt wirklich verrückt»

«Dass meine Musik offenbar auch bei Kindern gut ankommt, obwohl ich kein eigentlicher Kinder-Künstler bin, freut mich sehr. Doch die Vorstellung, ein Kinder-Konzert im riesigen Hallenstadion zu wagen, fanden auch wir sehr mutig. Umso glücklicher bin ich, dass wir mit den Schwiizergoofe die bestmögliche Unterstützung bekommen haben, die man sich vorstellen kann.»

Nikol Camenzind (42), Leiterin und Produzentin der Schwiizergoofe, sagt: «Die grösste Kinderparty der Schweiz – das klingt wirklich verrückt. Aber es ist genau das, was Trauffer und die Schwiizergoofe an diesem Tag Vollgas feiern werden. Mit den grössten Hits, Lebensfreude, Konfetti und leuchtenden Augen von Klein und Gross.»

Verglichen mit den Abendshows gibt es diverse Unterschiede. «Zuerst singen die Schwiizergoofe, dann komme ich mit meiner Band, und die Schwiizergoofe unterstützen uns beim Finale», erklärt Trauffer das Programm.

Sticker und Securitys

«Die Show ist leicht kürzer, weil die Aufmerksamkeitsspanne wohl etwas weniger gross ist. Die Lautstärke wird zurückgeschraubt. Es gibt eigene Bereiche für Kinder. Abgesperrt mit Messlatten, wo nur durchkommt, wer nicht zu gross ist. Und jedes Kind erhält einen Sticker mit dem Namen der Betreuungsperson und einer Natelnummer. Die Security ist speziell geschult, damit niemand verloren geht.»

Ohne Kinder kann niemand ein Ticket kaufen. «Erwachsene müssen also zwingend von Kindern begleitet werden», meint Trauffer lachend. Und spricht zum Schluss noch einen amüsanten Aspekt an. «Vor zwei Jahren passten wir für die Nachmittagskonzerte in Wichtrach und Brunegg extra den Text an und ersetzten ein paar Wörter, die uns zu heikel erschienen. Und während ich mich dann auf der Bühne zusammennahm, sang der ganze Saal lauthals die Originalversion mit. Wir sind sehr gespannt, was dieses Mal passiert.»

Sonntag, 9. November, Hallenstadion Zürich, ab 13 Uhr. Der Vorverkauf beginnt am 31. Juli bei Ticketcorner. Und das neue Album «Heubode» erscheint am 22. August.