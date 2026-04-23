Oceana Galmarini wird neues Gesicht von «SRF DOK».

Oceana Galmarini wird ab Mai 2026 neues Gesicht von «SRF DOK». Die erfahrene Journalistin startet mit einer «DOK x Einstein»-Ausgabe am 28. Mai 2026, die das Leben nach einem Bergsturz in Blatten beleuchtet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Oceana Galmarini moderiert ab Frühsommer 2026 «SRF DOK» neben Mona Vetsch

Ihr Debüt erfolgt am 28. Mai 2026 um 20.10 Uhr auf SRF 1

Sie arbeitete 13 Jahre bei RTR und «Schweiz aktuell» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Oceana Galmarini (32) wird neu «SRF DOK» moderieren. Das verkündet der Sender heute Donnerstag. Ab Frühsommer 2026 werde sie neben Mona Vetsch (50) vor der Kamera stehen und mit ihrer Erfahrung, ihrem Einfühlungsvermögen und ihrer Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu machen, die beliebte Dokumentationsreihe bereichern.

Ihr Debüt gibt sie am Donnerstag, 28. Mai 2026, um 20.10 Uhr auf SRF 1 und Play SRF in einer «DOK x Einstein»-Spezialausgabe. Dabei kehrt sie gemeinsam mit «Einstein»-Moderator Tobias Müller nach Blatten VS zurück, um ein Jahr nach dem Bergsturz zu zeigen, wie sich das Leben der Menschen vor Ort verändert hat.

Galmarini bringt umfassende journalistische Erfahrung mit: Sechs Jahre lang prägte sie «Schweiz aktuell» mit Reportagen aus allen Ecken der Schweiz. Zuvor war sie sieben Jahre bei RTR in verschiedenen Radio- und Fernsehsendungen tätig. Ab dem 1. Mai 2026 übernimmt sie bei RTR zudem die neue Rolle als Produzentin für dokumentarische Serien auf digitalen Kanälen. Damit verknüpft sie ihre Arbeit vor und hinter der Kamera und entwickelt neue Formate, während sie als Moderatorin ausgewählte «DOK»-Produktionen begleitet.

«Ideale Bereicherung für unser Team»

Barbara Frauchiger, Team Coach von «DOK» bei SRF Kultur, freut sich über die Verstärkung: «Wir freuen uns sehr, das ‹DOK›‑Moderationsteam mit Oceana zu ergänzen. Mit ihrer journalistischen Kompetenz, ihrer ruhigen, natürlichen Präsenz und der Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu machen, ist sie eine ideale Bereicherung für unser Team.»

Auch Galmarini selbst blickt mit Begeisterung auf ihre neue Rolle: «‹SRF DOK› zeigt die Vielfalt unseres Landes – deshalb gehört das Format zu meinen absoluten Lieblingssendungen. Es ist für mich ein grosses Privileg, neu Teil davon zu sein. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team vertieft in Themen einzutauchen, Menschen in unterschiedlichen Lebenswelten zu begegnen und ihre Geschichten sorgfältig und kritisch einzuordnen.»