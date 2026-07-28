Orlando Bloom geniesst aktuell seine Ferien an der italienischen Mittelmeerküste. Mit dabei: Seine neue Freundin, das Zürcher Model Luisa Laemmel. Bilder zeigen sie beim Planschen im Meer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Orlando Bloom (49) urlaubt mit Zürcher Model Luisa Laemmel (28) in Italien

Bloom trennte sich 2025 nach neun Jahren von Katy Perry

Laemmel begann Modelkarriere mit 16 und studierte Psychologie in England

Fynn Müller People-Redaktor

So unbeschwert haben wir Orlando Bloom (49) schon lange nicht mehr lachen gesehen. Der Hollywoodstar macht gerade Ferien in Italien, wie Bilder von Fotografen zeigen. An seiner Seite planscht eine Zürcherin, die kein Unbekannte ist: Model Luisa Laemmel (28). Die beiden verbringen ein paar Tage im Luxus-Badeort Forte dei Marmi.

Für Laemmel ist es der nächste öffentliche Auftritt an der Seite des Schauspielers, nachdem Blick bereits im Juni vermeldet hatte, dass die Beziehung fix ist. Zuvor sah man Bloom und Laemmel gemeinsam an der Fashion Week in Mailand, beim Super Bowl in den USA, in den Skiferien in Klosters und in Zürich, wo das Paar mitsamt Hund am Bürkliplatz spazierte.

Luisa Laemmel starte ihre Karriere als Model im Alter von 16 Jahren. Sie nahm damals am Wettbewerb Elite Model Look teil, parallel dazu drückte sie in England die Schulbank und schloss ihr Psychologie-Studium mit einem Bachelor of Science ab. Nun hat sie einem Hollywoodstar den Kopf verdreht.

Ex-Freund von Katy Perry

Orlando Bloom hatte im Sommer 2025 nach neun gemeinsamen Jahren die Trennung von Katy Perry (41) bestätigt. Mittlerweile sind beide neu verliebt. Die Sängerin fand mit Ex-Premierminister Justin Trudeau (54) schnell ihr neues Glück, zeigte sich mit ihm zuletzt turtelnd auf dem roten Teppich in New York. Und auch Bloom schwebt mittlerweile wieder auf Wolke sieben, wie die Fotos aus den Liebesferien mit der Schweizerin zeigen.

Nach dem Ausflug zum Meer radelte das Pärchen durch das Stadtzentrum von Forte dei Marmi. Auch wenn sie die Beziehung selber nie bestätigt haben, dürften spätestens jetzt alle Zweifel begraben sein.