Was läuft da zwischen Orlando Bloom und Zürcher Topmodel?

Ist Hollywood-Star Orlando Bloom (49) frisch verliebt? Nach dem Super Bowl wurde der Schauspieler mit dem Schweizer Model Luisa Laemmel (28) gesehen. Beide verliessen das Levi’s Stadium Arm in Arm, mehreren US-Medien liegen Fotos vor, ein Tiktok-Video scheint die Berichte zu bestätigen.

Der britische Schauspieler versuchte dabei, unerkannt zu bleiben: Sein schwarzes Cap hatte er tief ins Gesicht gezogen. Auch Laemmel schien den Kameras ausweichen zu wollen, wie unter anderem «Page Six» schreibt.

Insider verrieten gegenüber der britischen «Daily Mail», dass das Duo schon gemeinsam bei ihrer Ankunft im Stadion gesichtet wurde. Laemmel sei dabei ein paar Schritte vor dem «Herr der Ringe»-Schauspieler gelaufen. «Sie waren zusammen in der Raising Cane Suite, süss und sehr vertraut miteinander», berichtete eine Quelle.

Noch nicht zu Gerüchten geäussert

Auch Prominente wie Todd Graves (53) und Jamie Foxx (58) sollen sich mit den beiden unterhalten haben. Auf Laemmels Instagram-Story tauchten später Fotos aus einer VIP-Lounge auf, jedoch ohne Bloom an ihrer Seite. Blooms Verterter haben sich bisher noch nicht zu den Gerüchten geäussert. Auf eine Blick-Anfrage hat Laemmels Management bisher noch nicht reagiert.

Wer ist Luisa Laemmel?

Luisa Laemmel ist in Zürich geboren und aufgewachsen. Ihre Modelkarriere begann sie mit 16 Jahren nach ihrer Teilnahme am Wettbewerb «Elite Model Look». Parallel zu ihren ersten Engagements in der Modewelt widmete sie sich ihrer akademischen Laufbahn und studierte in England Psychologie. Sie schloss ihr Studium mit einem Bachelor of Science (Honors) in Psychologie ab.

Bevor sie 2019 nach New York zog, lebte und arbeitete sie in Paris, Mailand und London und sammelte in den wichtigsten Modemetropolen umfassende internationale Erfahrung. Im Laufe ihrer Karriere war sie das Gesicht grosser Beauty-Kampagnen für Maybelline und Max Factor. Zudem arbeitete sie mit renommierten Marken wie L’Oréal, Vera Wang, YSL Beauty, Calvin Klein, Akris und Guerlain zusammen. Ihre Editorials erschienen unter anderem in «L’Officiel», «Cosmopolitan» sowie in zahlreichen weiteren internationalen Magazinen.

Abseits des Laufstegs beschäftigt sie sich laut ihrer Agentur intensiv mit Themen wie Mental Health, Psychologie, Philosophie und Wissenschaft. Zudem liegt ihr der Schutz der Natur und des Planeten besonders am Herzen.