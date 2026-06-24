Hollywoodstar Orlando Bloom liebt eine Schweizerin

Orlando Bloom wurde gemeinsam mit dem Schweizer Model Luisa Laemmel in Mailand gesichtet. Die Gerüchte ihrer Beziehung, die seit Wochen die Runde machen, dürften damit endlich bestätigt sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Orlando Bloom (49) ist mit Zürcher Model Luisa Laemmel (28) zusammen

Seit Januar gemeinsame Auftritte: Fashion Week, Super Bowl, Skifahren

Laemmel: Psychologie-Abschluss, Modelkarriere seit 16, in Zürich geboren

Jetzt scheint es fix zu sein: Hollywoodstar Orlando Bloom (49) führt eine Beziehung mit einer Schweizerin. In Mailand wurde er gemeinsam mit dem Zürcher Model Luisa Laemmel (28) fotografiert. Auch Blick hat aus dem Umfeld der Zürcherin erfahren, dass die beiden ein Paar sind.

Bloom und Laemmel besuchten in Mailand zusammen die Fashion Week. Paparazzi erwischten sie beim Verladen der Koffer. Bloom trug eine beige Stoffhose und ein Kurzarmhemd, Laemmel ein weisses Trägertop, weisse Hotpants und schwarze Ballerinas.

Bereits seit Januar gibt es Hinweise. Damals sah eine Quelle Bloom «mit einer jungen, blonden Frau beim Skifahren» in Klosters. Wer die Dame an seiner Seite war, wusste man damals noch nicht. Jetzt scheint klar zu sein: Es ist die Zürcherin Luisa Laemmel. Im Februar besuchten sie zusammen den Super Bowl.

Hollywoodstar ist Fan der Schweiz

Im April besuchte Orlando Bloom Zürich. Der Schauspieler postete auf Instagram diverse Fotos, die ihn in und rund um die Stadt zeigten; inklusive Hund am Bürkliplatz und vor einem Porsche Cayenne mit Zürcher Nummernschild.

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In seiner Galerie fanden sich auch Fotos in den Bergen – samt Übernachtung und Znacht in Luxus-Resorts. Wer genau hinschaut, erkennt auf einem Wellness-Foto auch Frauenfüsse. Sie gehörten wohl ebenfalls der Schweizerin.

Luisa Laemmel ist in Zürich geboren und aufgewachsen. Ihre Modelkarriere begann sie mit 16 Jahren nach ihrer Teilnahme am Wettbewerb Elite Model Look. Parallel zu ihren ersten Engagements in der Modewelt widmete sie sich ihrer akademischen Laufbahn und studierte in England Psychologie. Sie schloss ihr Studium mit einem Bachelor of Science (Honors) in Psychologie ab.