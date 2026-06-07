Die Schlagersängerin hat ihr Herz an ein sizilianisches Fischerdorf verschenkt. Dank ihrem Videodreh wurde Monique dort zu einer Berühmtheit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schlagersängerin Monique drehte neues Musikvideo im sizilianischen Fischerdorf Aspra

Sizilianischer Museumsleiter ermöglichte Zugang zu privaten Villen und Behörden

Neue Single «Dolce Vita per sempre» erscheint am 28. Juni 2026

Andrea Butorin, GlücksPost

Als Schlagersängerin Monique (48) letztes Jahr erstmals gemeinsam mit Partner Dani Kopp (54) durch Sizilien (I) reiste, war sie begeistert. Mehr noch: «Ich habe mich schockverliebt!» Ganz besonders in das hübsche Fischerdörfchen Aspra, das zur Barockstadt Bagheria gehört. Monique wusste: «Hier will ich einmal ein Video drehen.»

Italien hat es der Wahl-Aargauerin schon lange angetan. Als Kind und Jugendliche verbrachte sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester Ferien in Cattolica an der Adria. Auf ihre letzte Single «Mit der Vespa in den Süden» folgt nun «Dolce Vita per sempre» als Ode an den italienischen Lebensstil.

Polizisten wollten ein Selfie

Schöne Strände und Buchten, prunkvolle Palazzi, leckere Pizze: Moniques neuestes Video weckt das Fernweh. Um ihren Traum vom Dreh in Sizilien wahr werden zu lassen, wandte sie sich an den kreativen Michelangelo vom Museo dell’acciuga (Sardellenmuseum), den sie in Aspra kennengelernt hatte. «Ich organisiere alles!», habe dieser kurzerhand gesagt. Monique wusste nicht recht, ob das wirklich klappen würde, als sie mit ihrem kleinen Team zu den Dreharbeiten hinflog. Doch der Mann habe alle überrascht und ihnen den Zugang zu den schönsten Orten, zu privaten Villen und den Behörden ermöglicht: «Plötzlich sang ich für den Bürgermeister ein Ständchen in seinem Büro.»

Aspra liegt bloss eine halbe Stunde von Palermo entfernt und bietet beste Aussicht auf diese bekannte, auch berüchtigte Stadt. Der Ort liegt aber kaum auf dem Radar von Touristen, deshalb seien alle über Moniques Pläne erfreut gewesen. «Einmal hat uns die Polizei zugeschaut und am Ende sogar Fotos mit uns gemacht», erzählt Monique lachend. Sie habe sich gefühlt wie ein Superstar.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Das Leben auf Sizilien sei einfacher

Auf Sizilien habe man alles, und das Leben sei viel einfacher als daheim in der Schweiz. Dort leben und sich den Lebensunterhalt verdienen zu müssen, können sich Monique und Dani Kopp jedoch nicht vorstellen. «Aber bei einem Lottosechser würde ich mir dort sofort ein Haus kaufen», sagt sie.

Monique will bald nach Sizilien zurückkehren. Vielleicht sogar für ein nächstes Video. «Michelangelo will mir die Dächer von Palermo zeigen», sagt sie. Nun hat sie bereits eine Idee, wie das Lied dazu klingen könnte. Doch zunächst präsentiert sie am 28. Juni «Dolce Vita per sempre» in der TV-Sendung «Immer wieder sonntags». Und am 6. August braust sie mit ihrer Vespa durch den «Donnschtig-Jass».