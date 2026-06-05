Am Freitagmorgen hat Hecht verkündet, dass sie 2027 ein Konzert im Letzigrund-Stadion in Zürich spielen werden. Um Werbung dafür zu machen, geben sie spontane Guerilla-Konzert in Zürich – auch vor dem Blick-Büro. Im Stream bist du ab 13.10 Uhr live dabei.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hecht kündigen Konzert im Letzigrund Zürich für 12. Juni 2027 an

Bis zu 50'000 Zuschauer erwartet – grösster Auftritt ihrer Karriere

Spontankonzerte am 5. Juni 2026 in Zürich, ab 13.10 Uhr vor Blick

Fynn Müller People-Redaktor

Nachdem sie im Mai die Festhalle Bern, die Basler St. Jakobshalle und das Hallenstadion Zürich ausverkauften, kündigen Hecht für den 12. Juni 2027 den grössten Auftritt ihrer Karriere an. Sie geben als einer der ersten Schweizer Acts ein Konzert vor bis zu 50'000 Menschen im Stadion Letzigrund in Zürich!

«Es war für uns schon immer unfassbar, dass wir im Hallenstadion spielen können. Dass wir uns jetzt ans Letzigrund wagen, ist verrückt. Eine Mischung aus unfassbarer Vorfreude und der Hoffnung, dass alles gut kommt», sagt Stefan Buck im Gespräch mit Blick.

Spontane Konzerte in Zürich

Am Freitag sind Hecht mit Velos in Zürich unterwegs. Die Band rund um Frontsänger Stefan Buck (45) wird an verschiedenen Orten spontane Konzerte spielen.

Einer dieser Locations wird der Blick-Newsroom sein! Ab 13.10 Uhr spielt Hecht vor dem Pressegebäude an der Dufourstrasse 23 in Zürich zwei Songs. Im Blick-Stream bist du live dabei.