Nach dem Tod von TV-Pionier Markus Gilli würdigen langjährige Wegbegleiter das Lebenswerk des verstorbenen Talkmasters. Gegenüber Blick erinnern sich TeleZüri-Moderatorin Tina Biedermann und Moderator Oli Steffen an einen Chef und Freund mit grosser Herzenswärme.

Darum gehts Markus Gilli ist gestorben, der TV-Pionier moderierte über 3000 Sendungen und prägte TeleZüri

Tina Biedermann nennt Gilli ein Vorbild, Oliver Steffen würdigt seinen Umgang mit Menschen

TeleZüri änderte seine News-Sendung, Patricia Boser würdigte Gilli als engen Freund und Mentor

«Er hat mich als junge, unerfahrene Journalistin angestellt und an mich geglaubt», erinnert sich TeleZüri-Moderatorin Tina Biedermann (54) gegenüber Blick an den gestern Donnerstag verstorbenen Markus Gilli. «Er war 20 Jahre lang nicht nur mein Chef, sondern ein grosses Vorbild!» Sein Feuer, seine hundertprozentige Hingabe für den Journalismus sowie sein Gespür für Geschichten und Menschen seien unerreicht gewesen. «Sein Humor hat uns viele lustige Mittagessen beschert. Er konnte auch knallhart sein, hatte aber ein unendlich grosses Herz», sagt Biedermann. Seine Abwesenheit sei zwar schon in den vergangenen Jahren spürbar gewesen: «Aber jetzt ist es so ‹final›, das macht traurig.»

Auch Ex-Kollege und Moderator Oliver Steffen (52) hebt vor allem Gillis menschliche Grösse hervor: «Markus Gilli hatte neben seiner brillanten journalistischen Seite ein riesiges Herz.» Er habe sich stets Zeit für Menschen genommen, denen es weniger gut ging – seien es Mitarbeitende oder jene am Rande der Gesellschaft. «Gerade ihnen gab er im TV auch eine Stimme», betont Steffen. «Markus Gilli wollte etwas nie sein: Durchschnitt. Und das hat er geschafft – als Journalist und als Mensch.» Auch Ex-Radiomoderator Patrick Hässig (47) brachte seine Betroffenheit auf X zum Ausdruck: «Danke für deine wertvolle Arbeit, Markus».

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Über 3000 Sendungen moderierte der 2013 zum «Journalisten des Jahres» gekürte Gilli in seiner Laufbahn. Bei seinem langjährigen Haussender TeleZüri hinterlässt der ehemalige Chefredaktor eine schmerzhafte Lücke – der Sender stellte seine News-Sendung am Freitagabend kurzerhand um.

«Ein wahrer Freund»

In einem Spezialbeitrag findet Moderatorin Patricia Boser (59) bewegende Worte für ihren verstorbenen Mentor: «Er ist ein unglaublich lustiger Mensch gewesen. Er ist so belesen gewesen.» Sein journalistischer Instinkt sei legendär gewesen: «Kaum ist etwas passiert, hat der Gilli angerufen.» Für Boser war er weit mehr als ein Berufskollege: «Er ist ein wahrer Freund gewesen.»

Gillis langjähriger Weggefährte Claude Winet würdigt dessen unermüdliche Leidenschaft für die Aktualität: «Er ist wirklich ein Vollblutjournalist gewesen, er hat sich von morgens bis abends um News gekümmert.» Besonders seine Haltung gegenüber Politik und Wirtschaft sei vorbildlich gewesen: «Was ihn besonders ausgezeichnet hat, ist, dass er zu den Mächtigen immer eine kritische Distanz gehabt hat, aber gleichzeitig auch fair mit ihnen umgegangen ist.»