Der langjährige Chefredaktor und Moderator des Lokal-TV-Senders TeleZüri, Markus Gilli, ist gestorben. Das schreibt unter anderem «Watson». Gilli prägte den Sender massgebend.

Darum gehts Markus Gilli ist am Donnerstag nach schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren in Zürich gestorben

Gilli begann 1980 bei Radio 24 und wurde 1999 Chefredaktor und Programmleiter von TeleZüri

Er moderierte 23 Jahre lang den «SonnTalk» und trat im Juli 2020 letztmals im Fernsehen auf

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Schweizer TV-Landschaft verliert eines ihrer prägendsten Gesichter: Markus Gilli ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Wie «Watson» schreibt, schlief der bekannte Journalist am Donnerstag kurz vor Mittag nach schwerer Krankheit in seinem Zuhause in Zürich friedlich ein.

Gillis eindrückliche Karriere startete 1980 bei Radio 24 als Redaktor und Moderator. Schnell stieg er dort zum Programmleiter auf. Für seine mutigen Reportagen über die Zürcher Drogenszene wurde er damals sowohl mit dem Tele-Preis als auch mit dem Zürcher Radiopreis geehrt.

Zahlreiche Preise und ein bewegender Abschied

Sein Wechsel vor die TV-Kamera machte ihn endgültig einem breiten Publikum bekannt: 1997 übernahm Gilli auf Tele24 und TeleZüri die Moderation von «Steinfels live» – dem Vorgänger des heutigen «SonnTalk». Unglaubliche 23 Jahre lang führte er jeden Sonntag durch das Polit-Format. Ab 1999 lenkte er zudem als Chefredaktor und Programmleiter die Geschicke von TeleZüri und später weiterer Regionalsender der Gruppe.

Neben dem «SonnTalk» prägte er auch das tägliche Diskussionsformat «TalkTäglich» sowie unzählige Sondersendungen. Der Erfolg gab ihm recht: 2008 gewann «TalkTäglich» den Schweizer TV-Preis, 2013 wurde Gilli selbst zum «Journalisten des Jahres» gekürt.

Im Mai 2020 trat Markus Gilli offiziell in den Ruhestand und gab seine Führungsaufgaben ab. Dem Fernsehpublikum blieb er als Moderator zunächst noch erhalten, bis ihn seine schwere Erkrankung schliesslich zum endgültigen Rückzug vom Bildschirm zwang. Seinen letzten TV-Auftritt hatte er am 20. Juli 2020 im «SommerTalk» mit alt Bundesrat Adolf Ogi (84).