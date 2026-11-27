Die beliebte österreichische «Millionenshow» steht nach 27 Jahren vor dem Aus. Wegen hoher Produktionskosten plant ORF, das Quizformat 2027 einzustellen.

Darum gehts Der ORF könnte die «Millionenshow» 2027 nach 27 Jahren beenden

Eine Folge kostet laut Bericht rund 200'000 Euro

Die Produktion ist bis Frühling 2027 gesichert

Fynn Müller People-Redaktor

Das österreichische Pendant zu «Wer wird Millionär?» steckt in einer Krise. Wie die «Kronen-Zeitung» berichtet, soll die beliebte Quizsendung nach 27 Jahren eingestellt werden. Zehn Folgen sollen noch produziert werden. Danach soll Schluss sein.

Die «Millionenshow» ist seit ihrer Premiere im Jahr 2000 ein fester Bestandteil des ORF-Programms. Jeweils am Montagabend – zeitgleich wie «Wer wird Millionär?» auf RTL läuftz – kämpfen die Kandidaten auf ORF um die Million.

Trotz solider Zuschauerzahlen sind die hohen Produktionskosten der Sendung ein Problem. Laut der «Kronen Zeitung» belaufen sich diese auf etwa 200'000 Euro pro Folge, was den ORF jährlich fünf Millionen Euro kostet. Angesichts eines prognostizierten Defizits von 37 Millionen Euro im Jahr 2027 sieht sich der öffentlich-rechtliche Sender gezwungen, drastische Sparmassnahmen zu prüfen.

Fans sind geschockt

Heinz Lederer, Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats, erklärte gemäss «Der Standard» am 26. November, dass «noch keine Entscheidung über die ‚Millionenshow‘» gefallen sei. Er hoffe, dass eine Lösung gefunden werde. Bis Frühling 2027 ist die Produktion gesichert, ob das Quizformat über dieses Datum hinaus bestehen bleibt, entscheidet die neue ORF-Führung, die im Januar ihre Arbeit aufnimmt.

Für viele Fans ist das drohende Aus ein Schock. Seit 2002 führt der ehemalige Skirennfahrer Armin Assinger durch die Sendung, die in Hürth bei Köln produziert wird – derselben Stadt, in der Günther Jauch seit 1999 die deutsche Version von «Wer wird Millionär?» moderiert.