Stefan Raab bekommt neue Show am Samstagabend

RTL will mit Stefan Raab endlich wieder punkten. «Raab gegen alle» heisst die neue Samstagabendshow, die schwer nach seinem grössten Hit klingt: «Schlag den Raab». Wird das der Befreiungsschlag?

Darum gehts Stefan Raab erhält 2027 bei RTL «Raab gegen alle»

Er tritt gegen 100 Spezialisten und einen Teamcaptain an

Nach Quotentiefs steht RTLs 90-Millionen-Paket unter Druck

Stefan Raab (60) bekommt 2027 eine neue Samstagabendshow bei RTL. In «Raab gegen alle» stellt sich der Entertainer gleich 100 Herausforderinnen und Herausforderern, wie der Sender am Freitag bekanntgibt. Die Kandidaten sollen dabei nicht als Allrounder antreten, sondern Raab in Disziplinen herausfordern, in denen sie selbst besonders stark sind.

Unterstützt werden die Teilnehmer von einem prominenten Teamkapitän. In verschiedenen Spielen und Herausforderungen sollen sie versuchen, den Entertainer zu besiegen. Wer die Rolle des Teamkapitäns übernimmt, ist ebenso wenig bekannt wie ein konkreter Sendetermin.

RTL-Chefin freut sich auf Raabs Grössenwahn

RTL-Unterhaltungschefin Inga Leschek, freut sich auf Raabs Grössenwahn «Gefühlt sitzt in jedem deutschen Wohnzimmer mindestens ein Mensch, der denkt: ‹Den Raab schlage ich ganz locker›», sagt sie zum neuen Format. Mit der Show wolle der Sender genau diesen Menschen eine Chance geben.

Raab selbst sei allerdings überzeugt, dass ihm auch 100 Herausforderer nichts anhaben könnten. «Auf genau diesen Grössenwahn mit Unterhaltungswert freuen wir uns», so Leschek.

Rettet das die Quoten?

Die Quizshow «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» wurde nach schwächelnden Quoten beendet, «Die Stefan Raab Show» verlor ihren Mittwochs-Primetime-Platz und läuft seit Februar 2026 donnerstags erst um 23.15 Uhr. Zeitweise schauten nur noch rund 0,7 Millionen Menschen zu, etwa 3 Prozent Marktanteil.

Dabei ruht auf Raab ein Millionenpaket: Der Exklusivvertrag läuft bis Herbst 2029, mit einem zugesicherten Produktionsvolumen von rund 90 Millionen Euro. Das ist nicht Raabs Gage, sondern das Budget für seine Shows. Der Druck für «Raab gegen alle» ist also gross.