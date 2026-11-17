Barbara Schöneberger und Stefan Raab bitten erneut zum Generationen-Duell. RTL zeigt im Dezember zwei neue Ausgaben von «Wer weiss wie wann was war?».

Darum gehts Barbara Schöneberger und Stefan Raab moderieren am 12. und 19. Dezember

Quizshow «Wer weiss wie wann was war?» winkt mit 100'000 Euro Gewinnsumme

Erste Folgen im März, im September Deutscher Fernsehpreis gewonnen

RTL schickt Barbara Schöneberger (52) und Stefan Raab (60) wieder ins Rennen: Am 12. und 19. Dezember (20:15 Uhr oder vorab bei RTL+) laufen zwei neue Ausgaben von «Wer weiss wie wann was war? – Die Show der Generationen».

In dem Format wird das Studiopublikum in drei Altersgenerationen geteilt, die in Multiple-Choice-Fragen gegeneinander antreten. Ins Finale ziehen die beiden Generationen mit den höchsten Summen ein, die Gewinnergruppe teilt sich am Ende bis zu 100'000 Euro.

Diese Promis sind dabei

Die Generationen werden von prominenten Paten unterstützt: Am 12. Dezember stehen Simone Thomalla (61) und Jens Riewa (66^3) der Ü60-Generation zur Seite, Verona Pooth (58) und Hendrik Duryn (59) unterstützen die Ü40-Gruppe, Jasna Fritzi Bauer (37) und Frederick Lau (37) die Ü20-Fraktion.

Eine Woche später rätseln Andrea Kiewel (61) und Horst Lichter (63) für die Ü60-Gruppe. Mario Barth (54) und Steffen Henssler (53) übernehmen bei den Ü40-Kandidaten, Isi Glück (35) und Rebecca Mir (34) bei den Ü20-Teilnehmern.

«Emotional rangerobbt»

Neben dem Quiz setzt RTL erneut auf Einspieler mit den beiden Gastgebern. Diesmal kurven Schöneberger und Raab laut Sender unter anderem in einem antiken VW-Bus durch Köln und lesen unterwegs einen prominenten Anhalter auf, schlüpfen in verschiedene Rollen und spielen einen Werbespot nach.

Gegenüber dem Sender schwärmten die beiden von der Zusammenarbeit. «Ich habe mich emotional an dich rangerobbt, sodass ich mir inzwischen ein berufliches Leben ohne dich quasi nicht mehr vorstellen kann», erklärte Schöneberger ihrem Kollegen. Dabei habe man bei Raab «grundsätzlich nicht das Gefühl, dass du vor Empathie überläufst.» Auch der Entertainer habe früher gedacht, «dass sie mich absolut nicht mag».

Die ersten beiden Folgen des gemeinsamen Formats liefen im März. Im September wurde es mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.