Milune hat den Videoclip zu ihrer Single «You believe in Jesus, I believe in Pussy» veröffentlicht. Darin zu sehen: Wilde Szenen in einer Kirche. Und ihre Freundin Nea Jankovic. Mit Blick spricht sie über ihre Liebe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sängerin Milune zeigt Partnerin Nea Jankovic im Video zur neuen Single

Song «You believe in Jesus, I believe in Pussy» von queerer Liebe inspiriert

Seit eineinhalb Jahren ein Paar, bald gemeinsames Zuhause für Milune und Nea

Michel Imhof Teamlead People

Bislang hielt sich die schweizerisch-amerikanische Sängerin Milune (22) stets bedeckt, wenn es um die Identität ihrer Partnerin ging. Nun ist Nea Jankovic (21) im Videoclip zu Milunes aktueller Single «You believe in Jesus, I believe in Pussy» prominent zu sehen. Und das hat einen guten Grund, wie die Musikerin im Interview mit Blick verrät.

«Sie war meine grosse Inspiration für diesen Titel», sagt sie. «Mir war also klar, dass sie als grosse Rolle im Video dabei sein muss. Sie spielt nicht nur meine Freundin, sie spielt auch eine Göttin. Oder einen menschgewordenen Engel.»

Sie war schon bei anderer Produktion dabei

Dabei bekommen Fans der Popsängerin ihre Freundin nicht zum ersten Mal zu Gesicht. Sie war auch schon im 2024 veröffentlichten Video zur Single «Hearts Lust» dabei. «Wir waren damals befreundet und wir haben sie engagiert, um meine Partnerin darin zu spielen», erzählt Milune. «Ich war schon damals mega verknallt in sie und hielt alles professionell. Aber natürlich lernten wir uns während der drei Drehtage in diesem Schloss besser kennen. Das war der Beginn unserer Liebesgeschichte.»

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Milune habe schon damals vorahnend eine Verbindung zu Nea gespürt, sagt sie. Ein halbes Jahr ging es, bis sie zusammenkamen. «Es war okay, auf sie zu warten. Manchmal brauchen Menschen ein bisschen mehr Zeit zum Verstehen, was ihre eigenen Gefühle sind. Und wenn es um queere Liebe geht, ist es manchmal noch komplizierter.» Seit eineinhalb Jahren sind die beiden nun ein Paar.

Wilde Szenen in Kirche

Mit «You believe in Jesus, I believe in Pussy» will Milune nicht provozieren. «Obwohl ich auch verstehe, wenn Menschen vom Titel irritiert sind. Aber ich will damit einfach sagen, dass jeder an das glauben soll, was ihm guttut.» Sie selbst glaube an die weibliche Urkraft und Mutter Natur und: «Dass Gott eine Frau ist», sagt sie. «Pussy kreiert Leben.»

Im Videoclip selbst sind Nea Jankovic und sie in einer Kirche zu sehen. Die Szenen entstanden auf Kirchenbänken, im Kirchenschiff und im Beichtstuhl. Wo sich die Kirche befindet, will Milune nicht verraten. «Auch nicht, ob es ein Set war oder ob es die Kirche tatsächlich so gibt. Aber es war zur Zeit des Drehs definitiv meine Kirche», so Milune weiter.

Milune - YOU BELIEVE IN JESUS, I BELIEVE IN PUSSY (Official Video)

Zusammenzug geplant

Bald wollen Milune und Bea zusammenziehen. Aktuell lebt Milune in der Schweiz, ihre Partnerin ist nach einer Zeit in Zürich nach Deutschland gezogen. «Eine Fernbeziehung führen wir trotzdem nicht», stellt Milune klar. Und fügt mit einem Lachen an: «Das gibt es in der lesbischen Welt eigentlich nicht. Wir verbringen fast jede freie Minute miteinander.»

Milune tritt am 11. Juli am Montreux Jazz Festival und am 25. Juli an der Bern Pride auf. Der Eintritt zu beiden Gigs ist frei.