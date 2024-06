Milune will inspiriert von Billie Eilish mit ihrer Musik richtig durchstarten. Damit das klappt, packt ihre ganze Familie mit an.

Sie träumt von der ganz grossen Musikkarriere: Die Zürcherin Milune (20) will mit ihrer Popmusik Tausende von Menschen begeistern. Und ist dabei auf gutem Weg. Vor rund einer Woche hat sie ihre erste EP «Rabbit Holes» veröffentlicht.

«Für meinen Traum bin ich ein Workaholic. In den letzten zweieinhalb Jahren hatte ich maximal eine Woche Ferien», erzählt die Zwanzigjährige. Mit bekannten Produzenten und Komponisten arbeitet sie an ihrer Musik, gleichzeitig baut sie sich auf sozialen Medien eine Fangemeinde auf. Rund 75'000 folgen ihr auf Tiktok, etwa 27'000 auf Instagram. «Das ist totale Fleissarbeit. Man darf nicht zu eitel sein und muss jeden Trend erkennen», sagt sie. Mittlerweile unterstützt ihre Schwester sie bei der Betreuung von sozialen Medien.

Familie packt bei Karriere von Milune mit an

Ohnehin packt bei Milune die ganze Familie an. Ihr Vater hilft bei Events mit. Ihre Mama ist ihre Managerin. «Früher hat meine Mama Acts in New York betreut, zudem war sie lange meine Gesangslehrerin. Aber dass sie diesen Posten übernimmt, stand nicht fest. Wir haben das in einem Gespräch besprochen. Mir war wichtig, dass sie hinter dem ganzen Projekt, hinter meinen Visionen, stehen kann.»

Seit März steht Milune beim Plattenlabel Sony Music Switzerland unter Vertrag, zu ihren Vorbildern zählt sie Grössen wie Lady Gaga (38) und Ariana Grande (31). «Billie Eilish hat mich zudem sehr geprägt. Sie zeigte mir, dass man nicht eine röhrende Stimme wie Ariana Grande haben muss, sondern auch mit feinen Klängen Erfolg haben kann.» Das entspreche ihrem Gesang.

Sie ist mit Nemo befreundet

Stars wie Topmodel Manuela Frey (27) und ESC-Star Nemo (24) gehören zu ihren Fans. «Mit Nemo bin ich seit Jahren befreundet», erzählt Milune. Vor rund eineinhalb Jahren lernten sich die beiden kennen und arbeiteten auch an Musik. «Ich war im Songwritingcamp dabei, als der ESC-Siegertitel ‹The Code› komponiert wurde, weil ich Teil des damaligen Songwriting-Camps war. Als ich das Lied hörte, wusste ich, dass es das Zeug für den Sieg hat.»

Auch Milune selbst kann sich vorstellen, einmal am Eurovision Song Contest teilzunehmen. «Aber dafür braucht es das richtige Lied. Nur so kann man authentisch hinter dem Auftritt stehen. Ansonsten wird es schnell unangenehm», meint sie. Ob sie den passenden Titel für sich bereits gefunden hat, lässt sie offen.

Aktuell arbeitet Milune, die die ersten acht Jahre ihres Lebens in New York verbracht hatte, an ihrem ersten Album, das um den Jahreswechsel erscheinen soll. Ihr Ziel: «Ich will einmal grosse Stadien füllen und Tausende Menschen begeistern. Und ich weiss, dass ich dafür hart arbeiten muss.»