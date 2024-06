Mitten in der Nacht bricht in der Küche des New-Yorker-Luxusapartments von Taylor Swift ein Brand aus. Zum Glück ist die Sängerin noch wach und kann die Flammen mit einem Feuerlöscher eindämmen.

Die Sängerin am Feuerlöscher

Evelyne Rollason Redaktorin People

Das war ein Schockmoment für Taylor Swift (34) und ihre Freundin Gracie Abrams (24). Die beiden Sängerinnen waren gerade daran, ihren neuen gemeinsamen Song «Us» einzustudieren, der am 21. Juni erschienen ist, als sie plötzlich merkten, dass ein Feuer ausgebrochen ist. Und zwar in der Küche des New Yorker Luxusapartments, das Swift 2014 für knapp 45 Millionen Franken gekauft hat.

Taylor Swift allerdings bewahrt kühlen Kopf und schnappt sich schnell den Feuerlöscher. Ihre Freundin Gracie Abrams hingegen entscheidet sich, die Szene zu filmen und das Video pünktlich zum Release des neuen Songs auf Instagram zu veröffentlichen.

Taylor Swift hadert mit dem Feuerlöscher

«Warte, was muss ich jetzt tun?», hört man Swift mit dem Feuerlöscher in der Hand sagen. «Ich weiss nicht, wie das funktioniert!», ruft sie sichtlich gestresst, während auf dem Küchentisch die Flammen züngeln. Schliesslich schafft der Superstar es, den Sicherheitsverschluss des Feuerlöschers zu lösen, um die Flammen dann innert Sekunden zu löschen. Swift wirkt total geschockt – beide Frauen beginnen zu husten.

«Das ganze Lied von zwei bis sechs Uhr nachts zu schreiben, war eine der grössten Freuden, die ich je im Leben hatte. Jetzt wissen wir auch, wie man einen Feuerlöscher benutzt», scherzt Gracie Abrams im Nachhinein in den Zeilen zum geposteten Video.

«Seit Wochen husten wir Feuerlöschdampf aus»

Gegenüber dem US-Magazin «Billboard» sagte Gracie Abrams über Taylor Swifts Feuerlöschkünste: «Sie ist eine Legende! Sie war so fantastisch – ich weiss nicht, wie sie zu dieser Stunde oder in unserem Zustand wusste, was zu tun war.» Und weiter: «Seit Wochen husten wir jede Menge Feuerlöschdampf aus.»

Gracie Abrams und Taylor Swift sind gute Freundinnen und Musikkolleginnen. Abrams spielte 2023 im Vorporgramm von Swifts «The Eras»-Tour und bringt jetzt ihr zweites eigenes Album «The Secret Of Us» heraus. Darauf ist auch der Song zu hören, den die Künstlerinnen in der Nacht einübten, als das Feuer ausbrach.