US-Superstar Taylor Momsen kühlt sich an der Sihl ab

1/5 US-Superstar Taylor Momsen befindet sich momentan in Zürich.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die Schweiz schwitzt, die Schweiz versinkt im Unwetter – sowieso dominiert momentan das Wetter die hiesigen Schlagzeilen. Da geht beinahe in Vergessenheit, dass in wenigen Stunden die australischen Rock-Götter von AC/DC den Zürcher Letzigrund beehren. Mit von der Partie ist auch «Gossip Girl»-Schauspielerin und Sängerin der Band The Pretty Reckless Taylor Momsen (30). Wie ihr Instagram-Account verrät, war die Amerikanerin bereits gestern Freitag in der Altstadt – und zeigt sich beeindruckt von der Szenerie der Limmatmetropole. Besonders ein weisser Schwan hat es ihr angetan – Gölä (56) hätte seine Freude.

Heute Samstag ist Momsen offenbar wieder in der Stadt unterwegs. Das zeigt ihr neustes Video auf Social Media. Auf einem Holzsteg an der Sihl in der Nähe des Hauptbahnhofs hält die Sängerin gemeinsam mit Kolleginnen die Füsse ins kühle Nass. Ihre Begleiterin ruft dazu: «Jetzt will ich aber rein! Wet-T-Shirt-Contest!». Momsen schreibt zum Video: «Zürich ist so wunderschön!» Die Erfrischung kann die Musikerin gut gebrauchen: Der Abend mit AC/DC im Letzigrund hat Schweiss-Garantie. Und wer weiss: Vielleicht erspäht ja der eine oder die andere Momsen, wenn sie nach dem Konzert hoffentlich den Sieg der Schweizer Nati feiert.