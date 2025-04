ESC-Star Nemo ist an den Swiss Music Awards 2025 gleich vier Mal für eine Auszeichnung nominiert. Hoffnungen können sich auch Stubete Gäng, Patent Ochsner und Linda Elys machen. Sie treten in je zwei Kategorien für einen Betonklotz an.

In vier Kategorien ist Nemo an den Swiss Music Awards 2025 nominiert.

Darum gehts Nemo für vier Swiss Music Awards nominiert, neue Kategorie Best Solo Act

Linda Elys erstmals nominiert, Stubete Gäng und Patent Ochsner erneut dabei

18. Swiss Music Awards am 28. Mai mit 10 nationalen und 4 internationalen Kategorien

Dass Nemo (25) an der Show für die 18. Swiss Music Awards im Zürcher Hallenstadion auftreten wird, ist bereits bekannt. Am Mittwoch haben die Verantwortlichen zudem mitgeteilt, dass der ESC-Star in den vier Kategorien Best Solo Act, Best Streaming Artist, für «The Code» als Best Hit sowie als Most Rising Artist Social Media nominiert ist.

Die Kategorien für Streaming und Social Media gibt es erst seit letztem Jahr. Neu ist in diesem Jahr, dass die Kategorien Best Female Act und Best Male Act zusammengelegt werden: zu Best Solo Act National. Neben Nemo können Manillio (38) und Raffa Guido auf eine Auszeichnung hoffen.

Stubete Gäng und Patent Ochsner erneut nominiert

Stubete Gäng, die in den Kategorien Best Streaming Artist und Best Group antreten, haben in ersterer bereits im vergangenen Jahr gewonnen. Auch Patent Ochsner hat 2024 einen Betonklotz nach Hause getragen, damals als Best Live Act; in dieser Kategorie sind sie dieses Jahr erneut nominiert und zudem als Best Group.

Die Schweizer Folk-Pop-Musikerin Linda Elys (23) tritt 2025 erstmals für einen Swiss Music Award an. Die Verantwortlichen verweisen auf ihre Song «House of Fire», mit dem ein «Riesenradiohit gelungen» sei. Nominiert ist sie denn auch in den Kategorien Best Hit – neben Nemos «The Code» – und als Best Talent.

Grundsätzlich gilt für die Swiss Music Awards, dass sowohl etablierte Künstlerinnen und Künstler als auch Newcomer geehrt werden. Die Auszeichnungen werden an Musikschaffende für ihr Wirken im Jahr zuvor vergeben. An der diesjährigen 18. Ausgabe werden Betonklötze in zehn nationalen sowie vier internationalen Kategorien verliehen. Die Swiss Music Awards werden am 28. Mai im Zürcher Hallenstadion verliehen.

Das sind die Nominierten

Best Solo Act National: Manillio, Nemo, Raffa Guido

Best Group: Heimweh, Patent Ochsner, Stubete Gäng

Best Breaking Act: Andryy, Jule X, Kings Elliot

Best Live Act: Dabu Fantastic, Joya Marleen, Patent Ochsner

Best Talent: Ilira, Linda Elys, Milune

Best Act Romandie: Coilguns, Nnavy, Rounhaa

Best Streaming Act: Nemo, Patent Ochsner, Stubete Gäng

Best Hit: Linda Elys («House On Fire»), Nemo («The Code»), Raffa Guido («Famax»)

Best Award: Dachs, Nnavy, Zeal & Ardor

Most Rising Artist Social Media: Gigi, Nemo, Rusch-Büeblä

Best Solo Act International: Benson Boone, Billie Eilish, Taylor Swift

Best Group International: Coldplay, Future & Metro Boomin, Linkin Park

Best Breaking Act International: Benson Boone, Gracie Abrams, Teddy Swims

Best Hit International: Artemas («I Like The Way You Kiss Me»), Benson Boone («Beautiful Things»), Teddy Swims («Lose Control»)