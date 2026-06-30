Karin Bearpark schläft noch immer mit Plüschtier im Bett

Karin Bearpark zeigte auf Instagram kürzlich, dass sie auch mit 27 Jahren noch mit ihrem Teddybären im Bett schläft. Abgeguckt hat sie sich das bei ihrer Mama. Und die Kommentare zeigen: Bearpark ist nicht die Einzige, deren Plüschi einen festen Platz im Bett hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Podcasterin Karin Bearpark (27) schläft weiterhin mit ihrem Teddybären Mumu im Bett

Mumu begleitet sie bereits seit 27 Jahren und hat sogar eine Fangemeinde

Bearpark sucht einen «Teddybär-Doktor», um Mumu wieder aufzufrischen

Silja Anders Redaktorin People

Das Plüschtier ist für viele von uns der erste Spielkamerad oder die erste Spielkameradin, die wir in unserem Leben haben. Vor allem als Kind entwickelt sich eine ganz besondere Beziehung zu unseren Kuscheltieren, die häufig bis ins Erwachsenenalter anhält.

Manche verstauen ihren Teddy aus Kindheitstagen irgendwann im Keller, andere spenden ihn vielleicht. Doch mehr Menschen, als man vielleicht denkt, behalten ihre Plüschis ihr Leben lang – und zwar im Bett. So auch Podcasterin Karin Bearpark (27).

Mumu schläft seit 27 Jahren in ihrem Bett

Die Moderatorin zeigte kürzlich auf Instagram, dass ihr Bär Mumu immer noch bei ihr im Bett schläft. Und auch ihr Mami hat ihren Teddybären immer noch beim Schlafen dabei und veranstaltete sogar ein Fotoshooting, welches den Bären in verschiedenen Alltagssituationen zeigt, die der Mutter selbst besondere Freude machen.

Karin Bearpark ist stolz auf ihren Mumu – dessen Name zugegebenermassen etwas seltsam erscheint, bezeichnet es doch umgangssprachlich das weibliche Geschlechtsteil. «Das war eben das erste Wort, das ich mit einem Jahr sagen konnte, als ich Mumu bekommen habe. Also war das halt sein Name, ich wusste ja nicht, was das bedeutet», verrät Karin Bearpark gegenüber Blick. Sie habe Mumu damals im Laden in die Finger bekommen und wollte ihn nicht mehr loslassen – Liebe auf den ersten Blick, sozusagen. Da war für ihre Eltern klar: Das Bärchen muss mit nach Hause kommen.

«Er ist einfach so sympathisch»

Seitdem ist Mumu Karin Bearparks fester Begleiter. Negative Reaktionen habe sie noch nie erlebt. «Selbst meine aufgepumpten, übertrieben maskulinen Ex-Freunde haben Mumu mit offenen Armen empfangen und ihn geliebt», so Bearpark. Mumu sei schon immer ein «Crowdpleaser» gewesen. «Er ist einfach so sympathisch und lieb.» Sie wisse, dass das vielleicht komisch klinge, «aber ich weiss, dass er eine Seele hat». Mumu gebe einem «so viel Vertrauen». Ihre Freundin ist inzwischen ebenfalls total vernarrt in Mumu – so sehr, dass sie darauf besteht, dass Mumu sogar mit in die Ferien kommt und sich das Paar manchmal abends sogar um Mumu streitet, wer denn nun mit ihm einschlafen dürfe. Karin Bearpark betont allerdings, dass es für sie sowieso inakzeptabel wäre, wenn ein Partner oder eine Partnerin Mumu nicht mögen würde.

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Dass Mumu nicht mehr der Jüngste ist, sieht man ihm langsam an. Immerhin wird der Bär dieses Jahr bereits 27 Jahre alt. Damit er aber trotzdem noch gesellschaftstauglich aussieht, strickt Karin Bearparks Schwester dem Teddy immer wieder hübsche Sachen zum Anziehen. Allerdings ist Karin Bearpark dringend auf der Suche nach einem «Teddybär-Doktor» und ruft die Community dazu auf, sich doch bitte bei ihr zu melden, falls man jemanden kenne oder sogar selbst in dem Bereich tätig ist. Das Plüschtier sieht zwar nicht mehr ganz neu aus, aber Karin Bearpark findet: «Das macht auch ein bisschen seinen Charme aus, weil er einfach so fest geliebt wird.»

Der Teddybär hat Freunde und Fans gefunden

Karin Bearpark sprach auch schon des Öftern in ihrem Podcast «Die Thronfolge» über Mumu. Dadurch hat der Bär inzwischen nicht nur selbst eine kleine Fangemeinde, sondern auch Freunde gefunden. Fans würden der Moderatorin Fotos von ihren eigenen Plüschtieren schicken, die bereits einige Jahre auf dem Buckel haben. «Das ist etwas, das mich mega rührt», gibt Bearpark zu.