Karin Bearpark hat im italienischen Positano schlechte Erfahrungen mit einer Bootsvermietung gemacht. Im Podcast «Thronfolge» warnt die Schweizer Moderatorin vor einer mutmasslichen Touristen-Abzocke.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Karin Bearpark warnt vor Touristen-Abzocke an Italiens Amalfiküste

Bootsvermieter empfahl riskanten Ankerplatz, verlangte extra für Rettungsaktion

Bearpark berichtet von fairer Behandlung auf Sardinien mit klaren Hinweisen

Fynn Müller People-Redaktor

Du gehst dieses Jahr nach Italien in die Ferien? Dann aufgepasst! Die Schweizer Moderatorin und Podcasterin Karin Bearpark (27) schlägt Alarm und berichtet von einer Touristen-Abzocke an der italienischen Amalfiküste.

In der neusten Folge ihres Podcasts «Thronfolge» mit Dara Masi (33) erzählt Bearpark von einer Situation in Positano, die ihr bis heute in Erinnerung geblieben ist. Dort habe sie sich ein Boot gemietet, um die Küste zu entdecken. Was zunächst nach einem entspannten Tag auf dem Wasser aussah, entwickelte sich laut ihrer Schilderung zu einer teuren Überraschung.

Darum gehts bei der Abzocke

Der Grund: Der Bootsvermieter habe ihr einen bestimmten Ort zum Ankern empfohlen. Erst später habe sie den Verdacht gehabt, dass genau das Teil einer Masche gewesen sein könnte. «Wir wurden verarscht», ist sich Bearpark sicher. Der Anker sei am empfohlenen Platz zwischen zahlreichen Felsen und Steinen steckengeblieben. Weil sich das Boot nicht mehr selbst befreien liess, musste Hilfe organisiert werden.

Die Rettungsaktion liess sich der Anbieter offenbar zusätzlich bezahlen. Für Bearpark blieb der Eindruck zurück, dass Touristen gezielt in eine Kostenfalle gelockt werden könnten.

Netter Vermieter auf Sardinien

Umso grösser war die Überraschung bei ihren jüngsten Ferien auf Sardinien. Gemeinsam mit ihrer Podcast-Kollegin Dara Masi mietete sie erneut ein Boot. Dieses Mal wurde sie nicht abgezockt – im Gegenteil.

Der Vermieter habe sie ausdrücklich darauf hingewiesen, beim Ankern vorsichtig zu sein. Statt zwischen Felsen sollten sie ausschliesslich auf sandigem Untergrund ankern. Dort lasse sich der Anker deutlich einfacher wieder lösen.

Mit einem Augenzwinkern zieht Bearpark im Podcast den Vergleich zu ihrer Erfahrung an der Amalfiküste. Der Mann auf Sardinien sei «nicht so ein Mafioso, sondern ein richtig sympathischer Italiener» gewesen, erzählt sie lachend.

Überraschung am Schluss

Am Ende der neuen Podcast-Folge kommt es dann noch zu einer kuriosen Szene. Plötzlich tauchen Gülsha (40) und Maja Zivadinovic (46) im Setup der «Thronfolge» auf. Ist das etwa eine Ankündigung für ein gemeinsames Projekt der vier Schweizer Podcast-Stars? Bisher wurde die Aktion noch nicht aufgelöst.