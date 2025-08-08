Die Zürcher Moderatorin Karin Bearpark überrascht ihre Fans mit Coming-out auf Instagram. Sie spricht mit Blick offen über ihre erste Beziehung mit einer Frau und ihre Entdeckungsreise zur Pansexualität.

Darum gehts Zürcher Moderatorin Karin Bearpark macht Beziehung mit einer Frau öffentlich

Bearpark bezeichnet sich als pansexuell und kämpft gegen Stereotypen

Seit Frühling zusammen, Bearpark erhielt überwiegend positive Rückmeldungen auf Instagram

Die Zürcher Moderatorin Karin Bearpark (26) konnte ihr Glück nicht mehr länger verbergen. Auf Instagram veröffentlichte sie Bilder mit ihrer Liebsten und machte für viele damit ihre Beziehung mit einer Frau öffentlich. «Ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Es fühlte sich natürlich an», sagt sie im Gespräch mit Blick. Im gemeinsamen Podcast «Die Thronfolge» mit Dara Masi (32) habe sie schon öfters darüber gesprochen, mit Frauen auf Dates zu gehen. Dass sie nun aber ihre ersten Beziehung mit einer Frau führt, war für viele eine Überraschung. «In erster Linie habe ich schöne Ferienfotos ins Netz gestellt. Und dabei hatte ich wirklich keine Lust, meine Gefühle zu verbergen.»

Wer ihre Freundin ist, will Bearpark für sich behalten. Ihre Liebste stehe nicht in den Medien. Zusammen seien sie allerdings schon seit dem Frühling. «Als ich sie kennengelernt habe, ging sie mir nicht mehr aus dem Kopf», erzählt Bearpark. «Schon nach dem ersten Treffen war klar, dass wir nur noch einander treffen wollen.»

Bild von frauenliebenden Frauen revidiert

Dabei wusste die Moderatorin und Podcasterin mit englischen und slowenischen Wurzeln lange nicht, dass sie überhaupt auf Frauen steht. «Obwohl ich mir in meiner Jugend diese Frage immer wieder stellte. Im Ausgang habe ich später mit einer Frau geknutscht, und weil es mir nicht gefiel, war das Thema dann für mich abgehakt.» Beziehungen habe sie bisher nur mit Männern geführt.

Anders wurde es nach der Trennung von ihrem letzten Freund. Da realisierte sie, dass sie auch Gefühle für Frauen entwickeln könne. «Ich hatte immer mehr Kontakt zu Frauen, die auch oder exklusiv aufs gleiche Geschlecht stehen, mit denen ich mich auch identifizieren konnte», sagt sie. Zuvor hätte sie ein «falsches Bild» von frauenliebenden Frauen gehabt. «Ich bezeichne mich ja eher als Tussi. Und hatte immer ein Stereotyp einer Lesbe im Kopf, das weit von meiner Erscheinung weg war.» Heute hoffe sie, mit ihrem Coming-out gegen diese Schubladisierung und dieses klischierte Bild ankämpfen zu können. «Ich weiss heute, dass Liebe in verschiedensten Formen und Farben kommt.» Selbst bezeichnet sie sich heute als pansexuell. «Ich verliebe mich in eine Person, unabhängig vom Geschlecht.»

Feedback überwältigt sie

Für das Teilen der Liebe zu ihrer Freundin bekommt Bearpark viele schöne Nachrichten auf Instagram. «Wir sind beide total überwältigt von den Rückmeldungen. Dumme Sprüche kann ich an einer Hand abzählen. Sie kommen von irgendwelchen Typen, deren Meinung mir sowieso nicht wichtig ist», sagt sie. Bedenken vor dem Coming-out hatte sie kaum, unsicher war sie bezüglich der Reaktion ihrer Eltern. «Heute finden meine Eltern es fast besser, dass ich mit einer Frau statt einem Mann zusammen bin», meint sie lachend.

Aktuell ist Bearpark mit ihrer Freundin in den Ferien. Gemeinsam besuchten sie die Oper in Verona (I) und das Ferienhäuschen in Slowenien. «Ich wurde mal von einer Freundin, die auch auf Frauen steht, gefragt, wie viel Liebe ich in einer Beziehung brauche», erzählt sie. «Meine Antwort war: ‹Ja, schon noch viel. Und auch viel Aufmerksamkeit.› Sie meinte nur, ich solle mir diese Situation mit zwei Menschen vorstellen. Nun befinde ich mich in einem Sammelbecken von Liebe, Respekt, Tiefgründigkeit, Emotionalität und trotzdem Spass. Als hätte ich eine beste Freundin, die ich dazu noch sehr attraktiv finde», so Bearpark. «Ich habe noch nie für einen Menschen solche Gefühle empfunden.»