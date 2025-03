Der Besuch von Andreas Glarner im Sex-Podcast «Die Thronfolge» schlug hohe Wellen. Das nahm Stefan Büsser zum Anlass, den SVP-Nationalrat in seiner Late-Night-Show zum Thema zu machen. Den Aargauer Politiker lässt das ziemlich kalt.

Die Blick KI ist noch am lernen und kann Fehler machen. Fragen zum Sport und Wetter können noch nicht beantwortet werden. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Der Besuch und die offenen Worte von SVP-Nationalrat Andreas Glarner (62) im Podcast «Die Thronfolge» der ehemaligen Radio-Energy-Moderatorinnen Dara Masi (31) und Karin Bearpark (26) überraschten Tausende. Zig Kommentare und Reaktionen finden sich unter dem Instagram-Post. Auch Stefan Büsser (40) blieb Glarners Auftritt nicht verborgen. Am Sonntagabend (23. März 2025) machte er den Talk in seiner Sendung «Late Night Switzerland» zum Thema.

Büsser und sein Sidekick Michael Schweizer (46) verwandelten sich für den Sketch in Frauen und mimten die Podcasterinnen Masi und Bearpark. In dieser Funktion legten sie Andreas Glarner Fragen in den Mund und wollten unter anderem wissen, ob es unter dem Nationalratssaal im Bundeshaus einen Sado-Maso-Keller gebe. Die dazu «passenden» Antworten kamen von Glarner aus dem Podcast «Die Thronfolge» – zusammengeschnitten ergibt das ein schräges Frage-Antwort-Spielchen.

Andreas Glarner hat im Bundeshaus noch nie SM-Keller gesucht

Andreas Glarner hat sich Stefan Büssers Verulkung erst angesehen, als ihn Blick auf die Sendung angesprochen hat. «Ich weiss meine Zeit besser zu nutzen, als am Sonntagabend ‹Late Night Switzerland› anzuschauen», sagt der Politiker. Dass man ihn ziemlich durch den Kakao zieht, lässt ihn kalt. «Satire darf alles», findet er.

Zur Behauptung, tief unter dem Bundeshaus gäbe es einen Sado-Maso-Keller, wo sich Parlamentarier aller Parteien treffen, sagt er: «Ich habe da unten noch nicht nachgesehen – aber ich gehe nicht davon aus, dass es so was dort gibt oder braucht», so Glarner.

«Wir verarbeiten Glarners Aussagen noch immer»

Stefan Büsser hat – trotz des giftigen Sketchs – viel Respekt für den Auftritt von Andreas Glarner in «Die Thronfolge». «Ich glaube, er hatte keine Ahnung, wohin er da eingeladen wurde. Dass er dann aber so offen antwortet, finde ich sympathisch», sagt der Comedian zu Blick. Etwas kritischer sehen Dara Masi und Karin Bearpark Glarners Auftritt und gehen retrospektiv hart mit sich ins Gericht. «Wir verarbeiten einiges noch immer und distanzieren uns davon. Einige grenzwertige Aussagen hätten wir rückblickend noch mehr kontern können und müssen», sagen sie auf Blick-Anfrage.

Trotz allem scheint es eine Fortsetzung von Andreas Glarners Sex-Talks zu geben. Wie die aussehen wird, wollen die «Die Thronfolge»-Macherinnen nicht verraten. Nur so viel: «Ihr erfahrt alles in der neuen Folge. Sie erscheint am Mittwoch, 26. März 2025.»