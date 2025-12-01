Mit «Die Thronfolge» führt Dara Masi gemeinsam mit Karin Bearpark einen der erfolgreichsten Podcasts der Schweiz – inklusive Einblicke in ihr Privatleben. Auf Tiktok nimmt sie ihre Fans jetzt sogar zu ihrem Freund mit – der offenbar im Knast sitzt.

Darum gehts Dara Masi besucht Freund im Gefängnis und teilt Erfahrungen auf Tiktok

Gefängnisbesuche sind überwacht mit Kameras, Berührungen stark reglementiert

Treffen dauerte drei Stunden, Masi beschreibt es als emotional Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

«Hallo – ich besuche heute meinen Freund im Gefängnis!» So beginnt das neueste Video von Dara Masi (32), das die Erfolgspodcasterin am Sonntag auf Tiktok veröffentlicht hat. Sie wolle ihren Freund nicht vorführen, «schliesslich handelt es sich ja nicht um Zootiere, sondern um Menschen. Trotzdem ist es etwas, das mich beschäftigt – seit einem Jahr». Gegenüber Blick bestätigt Masi, dass sie tatsächlich seit 12 Monaten einen Straftäter datet. Eine Bildrecherche ergibt, dass es sich um die Justizvollzugsanstalt Bostadel in Menziken (ZG) handelt.

Im Anschluss beschreibt die Podcasterin den Ablauf eines Gefängnisbesuchs. Im Knast könne man «nur mit Münz zahlen, ausserdem darf man den Ausweis nicht vergessen. Es ist wie bei der Flughafenkontrolle», erklärt sie.

«Man schätzt die einzelnen Sekunden»

Ihr Treffen hinter Gittern dürfe man sich hingegen nicht wie im Film vorstellen, «wo man getrennt durch eine Scheibe per Telefonhörer miteinander kommuniziert.» Masi erklärt: «Es ist eher wie ein Klassenzimmer. Wir sehen uns dort nie alleine, es ist immer jemand dabei und es sind Kameras auf einen gerichtet. Man darf sich schon berühren – aber nicht übertrieben!» Ihre Bilanz: «Es ist schon nicht vergleichbar mit einer normalen Beziehung! Man schätzt die einzelnen Sekunden viel mehr wert. Niemand sitzt an seinem Handy.»

Nach drei Stunden war Masis Date dann vorbei – drei Stunden habe sie «herumgeknutscht». Ihr Besuch macht sie sichtlich emotional: «Es ist immer ein bisschen traurig.» In der Kommentarspalte wollen die Fans vor allem den Grund für die Haft von Masis Freund in Erfahrung bringen. Eine entsprechende Anfrage seitens Blick hat Masi noch nicht beantwortet.