Zwei Schweizer Podcasterinnen wagen sich ins grösste FKK-Camp der Welt. Dara Masi und Karin Bearpark berichten in «Die Thronfolge» von ihren Erlebnissen im französischen Cap d'Agde, darunter auch vom berüchtigten «Schweinchenstrand».

Dara Masi (l.) und Karin Bearpark melden sich für ihren Podcast «Die Thronfolge» aus dem Nudistencamp in Cap d'Agde.

Michel Imhof Teamlead People

Dara Masi (32) und Karin Bearpark (26) melden sich mit ihrem Podcast «Die Thronfolge» aus der Sommerpause zurück. Dabei sind sie quasi gerade selbst in den Ferien. Für ihre Fans machten die zwei ehemaligen Energy-Moderatorinnen Ferien im grössten FKK-Camp der Welt im französischen Cap d'Agde.

Die Idee entstand durch den Kontakt mit einer Domina. Sie stand den beiden in Live-Shows und im Podcast Red und Antwort. «Sie geht seit sechs Jahren in dieses FKK-Dorf und hat beim gemeinsamen Zmittag total davon geschwärmt», erklärt Karin Bearpark. «Darauf hatten Dara und ich den Geistesblitz, dass wir beide auch dahin fahren könnten.» Noch vor Ort haben sie ihre Ferienwohnung gebucht. «Wir wollten ohnehin gemeinsam in die Ferien. Und wir witzeln schon länger, dass wir uns noch nie gegenseitig den F*** gezeigt haben.»

Vier Tage im FKK-Dorf waren zu kurz

Insgesamt vier Tage haben die Podcasterinnen im Nudisten-Dorf am Mittelmeer verbracht. Nackt versteht sich. «Die Zeit war eigentlich viel zu kurz. Nicht, weil wir gerne länger geblieben wären. Sondern, weil wir so viele neue Eindrücke in kürzester Zeit sammelten. Da hatten wir eine grosse Reizüberflutung, das kostete Energie», sagt Dara Masi. Karin Bearpark: «Schon erfahrene Besuchende erzählten uns, dass sie jeweils zwei Tage brauchen, um anzukommen.»

Dara Masi sei weniger prüde, wenn es um Nacktheit geht: «Ich liebe es, blutt zu sein. Zu Hause bin ich es sehr oft», sagt sie. Bearpark hingegen bevorzugt es an abgelegeneren Orten mit ausgewählten Menschen. «Ich mache auch nackt Pilates zu Hause.»

Extremerfahrung Schweinchenstrand

Im Podcast nehmen die beiden die Zuhörenden mit auf verschiedene Etappen. Am Anfang erzählen sie ihre Gedanken direkt nach der Ankunft im Nudistencamp, berichten zwei Tage später von einer Schaumparty, die sie besuchten und bei der sie den respektvollen Umgang untereinander schätzten. Später folgt ein Gespräch mit der Domina, die dort mit ihrem Partner Ferien macht.

Am Ende folgt die Erfahrung der beiden am «Schweinchenstrand». Einem Abschnitt im 120 Hektar grossen Nudisten-Dorf, der berühmt-berüchtigt für wilde Sexabenteuer ist. «Es ist wie im Zoo», meinte Karin Bearpark im Podcast und berichtet von Sichtungen von Gruppensex und auch Menschen, die dort alleine zugange waren. Für die beiden war die Erfahrung extrem. «Wir dürfen auf keinen Fall sagen, dass das ein No-Go ist, was da passiert. Aber wir müssen für uns sagen, dass es für uns ein absolutes No-Go ist», sagt Dara Masi. «Es war super unangenehm dort.»

«Leicht traumatisiert»

«Wir wurden zuvor gewarnt. Dort sei Sodom und Gomorrha und es laufe alles, was Gott verboten hat», sagt Masi rückblickend zu Blick. «Wir mussten uns danach in Kleider hüllen und das alles verarbeiten, was wir gesehen haben.»

Von ihrem Kurz-Trip ins Nudistencamp seien sie heute noch «leicht traumatisiert», meinten die beiden. «Es ist ein Ort, der eigentlich grosses Potenzial hat. Die Mischung aus Naturalismus und der Swinger-Szene mit Sex überall ist für mich schwierig zu kombinieren», meint Masi.

Ob sie wieder nach Cap d'Agde zurückkehren, wissen die beiden nicht. Für Bearpark müsste der Ort etwas aufgefrischt werden, «damit es auch schöner für Instagram-Bilder ist», meint sie mit einem Lachen. Dara Masi: «Wenn ich mal wieder durch Südfrankreich reise, könnte ich mir einen Zwischenstopp hier vorstellen. Wobei ich eigentlich einen abgelegeneren Nacktstrand bevorzugen würde.»