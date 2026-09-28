Ländlertrio Augenschmaus geht nach Portugal

Nach Auftritten an mehreren grossen Volksmusik-Openairs reist das Ländlertrio Augenschmaus nun fürs Schweizer Fernsehen nach Portugal: Dort mixen sie ihre fröhliche Ländlermusik mit dem melancholischen Fado.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ländlertrio Augenschmaus spielt heute um 21 Uhr auf SRF 1

Musikstil-Mix: Schweizer Ländler trifft auf portugiesischen Fado in Portugal

Seit 2018 aktiv: zwei Alben, mehrere Singles wie «Viva la Ländler»

Andrea Butorin, GlücksPost

Gewöhnlich spielt das Ländlertrio Augenschmaus in der Schweiz an Stubeten oder Festen. Diesen Sommer musizierten sie am Flumserberg- und Genderbüebu-Openair vor Tausenden von Leuten. Und nun erobern sie sogar Portugal – und das Fernsehpublikum! Für die Sendung «Stubete around the World» tauchen sie mit ihrer heiteren Ländlermusik zusammen mit portugiesischen Musikern in den melancholischen Musikstil Fado ein (zu sehen am 25. September, 21 Uhr auf SRF 1).

«Anders als bei einem normalen Auftritt wussten wir nicht genau, was uns erwartet, und so waren wir schon etwas nervös», sagt Akkordeonist Thomas Hegner (29). Die Reise sei aber eine sehr positive Erfahrung gewesen. Und: «In der Sendung gibt es auch lustige Momente zu sehen.»

Im Ländlertrio Augenschmaus spielen zwei Brüder und ein Freund aus Kindertagen. Musiziert haben zunächst nur die beiden Jüngeren: Marco Fischli (30) und Thomas Hegner spielen schon seit der Primarschule Handorgel und Schwyzerörgeli. Am Abend vor dem ersten gemeinsamen Auftritt bemerkten sie, dass ihre Formation noch gar keinen Namen hat.

«Könnte noch lustig werden»

«Just in dem Moment sagte jemand: Ihr zwei seid doch ein richtiger Augenschmaus!», erinnert sich Hegner. Der Name blieb, und aus dem Duo wurde 2018 ein Trio. Damals fand Martin Fischli (32), Marcos älterer Bruder: «Mit den beiden könnte es noch lustig werden.» Zwar beherrschte er noch kein Instrument, aber im Frühjahr begann er, Bassgeige zu lernen. Und wenige Monate später hatten sie schon den ersten Auftritt als Ländlertrio Augenschmaus.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Seither haben sie zwei Alben und einige Singles veröffentlicht. Mal spielen sie bekannte Volksmusikstücke im traditionellen Innerschweizer Stil, mal Coverversionen wie ihre jüngste Single «Viva la Ländler» (Original: «Viva la Vida» von Coldplay) und mal selbst komponierte Musik. Ein Merkmal ist ihr dreistimmiger Gesang.

«Für Neues sind wir offen»

«Für Neues wie das TV-Abenteuer sind wir offen, aber rein von der Musik leben werden wir vermutlich nie», sagt Thomas Hegner. Er arbeitet als Flughelfer und Projektleiter Transport bei einer Helikopter-Firma. In seiner Freizeit ist er selber Helikopterpilot.

Er ist in festen Händen, wohnt aber allein in Schmerikon SG. Marco Fischli lebt mit seiner Freundin in Näfels GL. Der gelernte Maurer arbeitet als Polier und ist gern in den Bergen, beim Velofahren oder an Schwingfesten unterwegs. Sein Bruder Martin Fischli ist als Einziger von Augenschmaus verheiratet und Vater von zwei Kindern. Mit seiner Familie lebt der bauleitende Elektroinstallateur in Wangen SZ.

In der nächsten Zeit ist die Agenda des Trios gut gefüllt. «Wir freuen uns auf jedes unserer Konzerte», sagt Martin Fischli. Besonders aber auf gemeinsame Veranstaltungen mit den befreundeten Rusch-Büeblä, Wilti-Gruess und den 3fach Hirschen: «Das wird sicher cool!»