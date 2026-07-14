Luca Hänni ist Popstar – und Immobilienbesitzer. Jetzt vermietet er für 2880 Franken eine 4,5-Zimmerwohnung in der Nähe von Thun. Der Neubau ist per 1. Oktober bezugsbereit. «Ich freue mich auf tolle Mieter», schreibt Hänni auf Instagram.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luca Hänni vermietet seine 4,5-Zimmerwohnung in Uetendorf ab Oktober 2026

109 m², moderne Ausstattung, 2880 CHF Miete inklusive Nebenkosten monatlich

Durchschnittsmiete für vergleichbare Wohnungen in Uetendorf beträgt 2730 CHF

Luca Hänni (31) sucht einen neuen Mieter für seine Wohnung in Uetendorf BE. Das gibt der Schweizer Sänger am Dienstagabend bekannt. Hänni höchstpersönlich postet das Inserat und teilt den Link zu seiner Eigentumswohnung in seiner Instagram-Story. «Ihr Lieben, meine Wohnung ist ab dem 1.10.2026 einzugsbereit», schreibt er. Und: «Ich freue mich auf tolle Mieter.»

Vermietet wird eine 4,5-Zimmer-Wohnung mit 109 Quadratmetern Wohnfläche. Pro Monat kostet sie 2880 Franken, inklusive Nebenkosten. Für dieses Geld gibts einen grosszügigen Wohn- und Essbereich, eine moderne, offene Küche mit Kochinsel sowie eine Loggia. Zwei Badezimmer sorgen für zusätzlichen Komfort. Ein eigener Waschturm direkt in der Wohnung gehört ebenfalls zur Ausstattung.

Mitten im Dorfkern von Uetendorf

Hännis 4,5-Zimmer-Wohnung ist Teil der Neubausiedlung «Im Herzen», sie liegt mitten im Dorfkern von Uetendorf, einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt. Einkaufsmöglichkeiten wie Migros, Coop und Denner, aber auch Bäckerei, Metzgerei, Post, Banken und Ärzte befinden sich laut Inserat auf der Immobilienplattform Immoscout24 in einem Umkreis von rund 150 Metern. Wer mit dem Auto unterwegs ist, erreicht den Autobahnanschluss Thun-Nord in weniger als fünf Minuten.

Der von Luca Hänni ausgerufene Mietzins liegt knapp über dem Durchschnitt von Uetendorf. So bezahlt man in der Berner Gemeinde für eine vergleichbare Wohnung gemäss der Immoplattform Realadvisor 2730 Franken im Monat. Im Treppenhaus auf einen Schwatz antreffen dürften die neuen Mieter Hänni aber nur selten. Er wohnt mit seiner Ehefrau Christina Hänni (36) und der gemeinsamen Tochter (2) in einer Villa hoch über dem Thunersee.