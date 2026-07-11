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«Träume gehen ab und zu in Erfüllung»
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Xhaka vor Argentinien-Duell:«Träume gehen ab und zu in Erfüllung»

Was Odermatt, Keller-Sutter und Co. machen, wenn die Nati Weltmeister wird
«Dann rasiere ich mir ein Schweizerkreuz auf den Kopf»

Die Schweiz ist im Fussballfieber. Schafft die Nati gar den ganz grossen Coup und wird Weltmeister? Promis aus Sport, Politik und Wirtschaft verraten, was sie dann tun würden.
Publiziert: 09:45 Uhr
|
Aktualisiert: 10:02 Uhr
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Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Prominente bieten Wetteinsätze bei Nati-Weltmeistertitel, von Frisuren bis Spenden
  • Elias Läderach plant 190’726 Gramm Schoko-Pokal zugunsten Jugendfussball
  • Einige versprechen kreative Beiträge, wie Skifahren oder Dinner für das Team

Karin Keller-Sutter (62), Bundesrätin

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, denke ich an die Zukunft und werde einen Beitrag an eine Mädchenmannschaft leisten. Was Männer können, können Mädchen schon lange.»

Karin Keller-Sutter würde einen Beitrag an eine Mädchenmannschaft leisten.
Foto: Keystone

Marco Odermatt (28), Skifahrer

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, werde ich als Patriot einen freudigen Sprung in den Vierwaldstättersee machen.»

Verspricht einen Sprung in den Vierwaldstättersee: Marco Odermatt.
Foto: Sven Thomann

Joel Mattli (32), Ninja Warrior

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, gebe ich ein öffentliches Work-out auf dem Bundesplatz!»

Joel Mattli bewegt beim WM-Sieg die Schweiz.
Foto: RTL

Martin Nydegger (55), Direktor Schweiz Tourismus

«Wenn die Nati Weltmeister wird, wandere ich von Romanshorn bis Genf, also einmal quer durch die Schweiz.»

Martin Nydegger geht auf Wanderschaft.
Foto: keystone-sda.ch

Christian Stucki (41), Schwingerkönig

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, werde ich im Nati-Trikot an ein Schwingfest gehen.» 

Christian Stucki würde sich in ein anderes rotes Hemd schmeissen.
Foto: Sven Thomann

Philipp Matthias Bregy (48), Mitte-Präsident

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, färbe ich mir die Haare blond – wie 1999. Damals durfte ich als Generalsekretär der JCVP Schweiz in einer SRF-Jugendsendung die Bundesratswahlen kommentieren. Ich habe beim Blondieren ziemlich gelitten, das wäre mir aber der Weltmeistertitel allemal wert. Eigentlich habe ich mir sogar überlegt, ein Tattoo stechen zu lassen, aber dafür sind mir die Jungs definitiv zu stark. Denn ich traue unserer Nati den Weltmeistertitel zu. Hopp Schwiiz!» 

War schon einmal blond: Philipp Matthias Bregy.
Foto: zVg

Vera Dillier (will ihr Alter nicht in der Zeitung lesen), Jetset-Lady

«Wenn die Schweizer Nati uns Schweizern diese Riesenfreude eines WM-Titels macht, lade ich das ganze Fussballteam inklusive Murat Yakin mit ihren Partnerinnen zum Dinner in ein schönes Restaurant ein!» 

Vera Dillier würde mit Yakin, Xhaka und Co. essen gehen.
Foto: Flavia Schlittler

André Lüthi (65), Globetrotter-Chef

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, laufe ich vor meiner nächsten Reise nach Nepal ab meinem Wohnort Bern zum Flughafen Zürich – das sind 125 Kilometer – im Nati-Trikot in Fussballschuhen. Pro Kilometer sammle ich, als Stiftungsrat, für die Stiftung Freude herrscht von Adolf Ogi.»

André Lüthi verspricht einen langen Fussmarsch.
Foto: Siggi Bucher

Susanne Vincenz-Stauffacher (59), FDP-Co-Präsidentin

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, trete ich an meinen 1.-August-Reden mit Marcel Dettlings Hellebarde auf! Oder lade ihn gleich selbst als Weibel ein, mitsamt seiner Hellebarde.»

Susanne Vincenz-Stauffacher legt beim Titel einen Auftritt mit Hellebarde hin.
Foto: Keystone

Stefan Rogentin (32), Skifahrer

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, färbe ich mir die Haare hellblond – inklusive Schweizer Wappen auf dem Hinterkopf.»

Stefan Rogentins Wetteinsatz ist eine neue Frisur.
Foto: Sven Thomann

Ernst Tanner (79), Lindt-Verwaltungsratspräsident

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, schenke ich allen Spielern einen Lindt-GV-Koffer voller roter Lindor-Kugeln.»

Von Ernst Tanner gäbe es für die Nati-Stars Süsses.
Foto: Freshfocus

Jürg Grossen (56), GLP-Präsident

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, tausche ich den Anzug gegen die Arbeitshosen: Beim Saisonauftakt des FC Frutigen arbeite ich einen ganzen Matchtag lang ehrenamtlich mit – zuerst als Platzwart, dann als Schiedsrichter, in der Pause als Wurst- und Getränkeverkäufer, nach dem Schlusspfiff beim Aufräumen, und zum Schluss wasche ich auch noch die Trikots der Juniorinnen und Junioren. So bedanke ich mich bei den Freiwilligen, die den Fussball möglich machen.»

Würde einen Tag bei einem Fussballmatch arbeiten: Jürg Grossen.
Foto: keystone-sda.ch

Jasmine Flury (32), Skifahrerin

«Nichts ist unmöglich, selbstverständlich können die Schweizer Weltmeister werden. Wenn es klappt, werde ich die ganze Nacht durchfeiern. Für mich könnte Breel Embolo zum Held des Teams werden, seine Art zu spielen beeindruckt mich, ein sympathischer Mensch.»

Jasmine Flury würde die Nacht zum Tag machen.
Foto: Sven Thomann

Luca Hänni (31), Musiker und ESC-Star

«Wenn die Schweiz tatsächlich Weltmeister wird, laufe ich einen ganzen Tag lang nur im Nati-Trikot herum – egal ob beim Einkaufen, im Gym oder beim Abendessen im Restaurant. Und als Bonus veröffentliche ich ein Video, in dem ich die Schweizer Nationalhymne in meiner ganz persönlichen Version singe. Falls es wirklich so weit kommt, ist sowieso alles erlaubt – das wäre ein Moment für die Geschichtsbücher!»

Von Luca Hänni gäbe es im Fall des WM-Titels eine neue Version der Nationalhymne.
Foto: Thomas Meier

Gabriel Brenna (53), Chef Raiffeisen Schweiz

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, färbe ich mir die Haare rot-weiss und komme mit dem Schweizer Nati-Trikot zur Arbeit.»

Gabriel Brenna liesse sich eine neue Frisur verpassen.
Foto: Gaetan Bally

Thomas Tumler (36), Skifahrer

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, gebe ich Murat Yakin Skiunterricht.»

Thomas Tumler würde Murat Yakin das Skifahren beibringen.
Foto: Sven Thomann

Farah Rumy (34), SP-Nationalrätin

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, spende ich den F-/G-Junioren des FC Grenchen ein Dress – und frage Murat Yakin, ob er gemeinsam mit mir ein Training leiten würde!»

Farah Rumy würde den FC Grenchen mit neuen Trikots ausstatten.
Foto: keystone-sda.ch

Elias Läderach (38), Chief Creative Officer von Läderach und ehemaliger World Chocolate Master

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, erstelle ich den WM-Pokal aus 190’726 Gramm Schokolade. Den Pokal versteigern wir anschliessend zugunsten der Förderung des Schweizer Jugendfussballs.»

Verspricht einen WM-Pokal aus Schokolade: Elias Läderach.
Foto: Thomas Meier

Loris Zimmerli (30), Influencer

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, färbe ich mir die Haare blond. Darauf habe ich Cedric Itten die Hand gegeben. Er hat mir diesen Schritt schon länger ans Herz gelegt, doch ich weigerte mich bis anhin. Sollte die Nati die Sensation schaffen, mache ich das sehr gern.»

Hat mit Cedric Itten vereinbart, dass er beim WM-Titel blond wird: Loris Zimmerli.
Foto: Sven Mandel

Mike Egger (33), SVP-Nationalrat

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, rasiere ich mir ein Schweizerkreuz auf den Hinterkopf und gehe mit dieser Frisur einen ganzen Sessionstag ins Bundeshaus nach Bern. Ich hoffe fast, dass ich dieses Versprechen einlösen muss und unsere Nati den WM-Titel nach Hause holt – chum bring en hei.»

Mike Egger würde sich ein Schweizerkreuz ins Haar rasieren.
Foto: keystone-sda.ch

Simon Ehammer (26), Leichtathletik-Star

«Wenn die Schweiz Weltmeister wird, mache ich das Einspringen bei Weltklasse Zürich im Nati-Trikot.»
Sehen wir Simon Ehammer bei Weltklasse Zürich im Nati-Trikot?
Foto: KEYSTONE/EPA/MICHAEL BUHOLZER
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