Der Berner Bauer Werner Wenger, bekannt aus der siebten Staffel von «Bauer, ledig, sucht», ist am 22. Juni im Alter von 63 Jahren im Pflegezentrum Schwarzenburg verstorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Berner Bauer Werner Wenger starb am 22. Juni mit 63 Jahren

Bekannt aus «Bauer, ledig, sucht», machte er 2011 Heiratsantrag auf Weide

Beisetzung findet am 8. Juli auf dem Friedhof in Albligen statt

Fynn Müller People-Redaktor

Trauer um einen ehemaligen Teilnehmer von «Bauer, ledig, sucht»: Wie aus einer Facebook-Gruppe der Sendung hervorgeht, ist der Bauer Werner Wenger (1962-2026) im Alter von 63 Jahren gestorben. Der Berner Landwirt starb am 22. Juni nach langer Krankheit im Pflegezentrum Schwarzenburg BE, heisst es in der Todesanzeige. Sender 3+ bestätigt den Tod gegenüber «Nau».

2011 suchte Wener Wenger bei der beliebten Kuppelshow «Bauer, ledig, sucht» nach der grossen Liebe, war Teil der siebten Staffel. Dort lernte er seine Hofdame Nicole kennen. Der Funke bei den beiden sprang schnell über. Kurze Zeit nach der Sendung machte Werner seiner Auserwählten auf der Weide einen Heiratsantrag.

Harmonie verschwand

Doch das Liebesglück war nicht von Dauer. Wegen der geografischen Distanz und Unstimmigkeiten im Alltag zerbrach die Beziehung. Nicole beklagte damals, dass die Harmonie zwischen ihnen verschwand, sobald die Kameras aus waren. Nach der TV-Show zog sich Werner aus der Öffentlichkeit zurück.

Unter dem Facebook-Post trauern Angehörigen und ehemalige Bekannte um den Berner Bauer. Auch der Sender 3+ zeigt sich betroffen: «Wir haben von der traurigen Nachricht über Werner erfahren. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen und Freunden», heisst es gegenüber «Nau».

In der Todesanzeige wird Werner als hilfsbereiter und freundlicher Mensch beschrieben. «Dein ganzes Leben war nur Schaffen, warst immer hilfsbereit und freundlich. Dich leiden sehen und nicht helfen können war unser allergrösster Schmerz. So ruhe sanft und schlaf' in Frieden, hab' tausend Dank für Deine Müh', wenn Du auch bist von uns geschieden, in unseren Herzen stirbst Du nie», heisst es.

Wengers Beisetzung wird am 8. Juli auf dem Friedhof in Albligen stattfinden, gefolgt von einer Trauerfeier.