Lacht ein Herz, dann lacht es für immer – und bleibt ewig gesund. Die Berner Schauspielerin mit Weltkarriere wird in diesen Tagen sagenhafte 97 Jahre alt. Die GlücksPost weiss, was hinter Lilo Pulvers Vitalität steckt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lilo Pulver wird am 11. Oktober 97 und bleibt lebensfroh in Bern

Tägliche Spaziergänge, Lachen und soziales Leben halten sie fit und glücklich

Ihr Ziel: 100 Jahre alt werden, mit Freude und Bewegung im Alltag

Leo Lüthy, GlücksPost

Sobald die Morgensonne die Dächer von Bern in goldenes Licht taucht, erwacht der Tag in der Seniorenresidenz Burgerspittel im Viererfeld. Es ist Punkt 7.30 Uhr: Wie jeden Morgen steigt Liselotte Pulver aus dem Bett, bringt ihren Körper in Schwung und blickt voller Vorfreude in den neuen Tag.

Wer ihr in den Gängen des Hauses begegnet, spürt sofort jene Magie, die nun fast ein ganzes Jahrhundert durchstrahlt: ihr treuherziger Blick, ihr – inzwischen etwas leiser gewordenes – unvergessliches Lachen aus alten Film- und TV-Tagen.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Immer noch ist es ansteckend, frech, unbekümmert, ehrlich. Am 11. Oktober wird «Lilo Lustig» 97 Jahre alt. Eine grosse Feier wird es nicht geben. Grossen Rummel mag sie überhaupt nicht mehr. Aber Kaffee und Kuchen (Erdbeer- oder Rüeblitorte) mit ihren Liebsten, Sohn Marc-Tell (64) und Familie, darfs dann schon sein.

Jeden Tag lachen

«Mein Lachen war immer mein Schutzschild und meine beste Medizin. Es vertreibt die dunklen Schatten und verbindet Menschen im Handumdrehen. Wer über die eigenen Missgeschicke schmunzeln kann, verliert nie die Leichtigkeit des Daseins», sagt Lilo Pulver. «Das Lachen ist die schönste Sprache der Welt und die beste Medizin. Es hat mich durch die glücklichsten, aber vor allem auch durch die dunkelsten Stunden meines Lebens getragen.»

Und noch heute schallt ihr Gelächter oft durch die Räume des Burgerspittels. Oliver Maibach (53), Grosscousin von Pulver, verrät der GlücksPost: «Wir lachen und schäkern bei meinen Besuchen sehr viel und haben Spass. Lilo ist das Luusmeitli geblieben, das sie immer schon war.»

Offen für die Liebe sein

«Liebe ist die stärkste Kraft im Leben. Sie schenkt uns Wärme und Geborgenheit und gibt allem, was wir tun, erst einen tiefen Sinn. Ohne Liebe verkümmert das Herz. Man muss bereit sein, Liebe reichlich zu schenken und sie ebenso dankbar anzunehmen», weiss Lilo Pulver.

Die tiefste emotionale Verankerung erlebte sie in ihrer 31-jährigen Ehe mit dem Schauspieler Helmut Schmid (†). Das Paar führte ein von gegenseitigem Respekt und inniger Zuneigung geprägtes Leben. Diese Liebe gab ihr das fundamentale Vertrauen, das sie auch durch spätere dunkle Zeiten trug. Und noch immer träumt sie von der Liebe, von einem neuen Mann. «Die Hoffnung stirbt zuletzt – er müsste schön, reich und lustig sein», sagt Lilo.

Ab an die frische Luft!

Lilo Pulver war als Schauspielerin für ihre physische Präsenz und Agilität bekannt. Ob auf dem Pferderücken oder bei Tanzszenen: In Billy Wilders Kultkomödie «Eins, zwei, drei» (1961) tanzte sie wild auf dem Tisch. Diese körperliche Fitness war nicht nur Rolle, sondern Zeit ihres Lebens ihr persönliches Rezept gegen das Einrosten.

Heute noch macht sie täglich einen Spaziergang, egal ob es regnet oder schneit. «In Bewegung zu bleiben, ist echte Lebenslust. Wenn die Beine gehen und das Herz schwungvoll klopft, bleibt gar keine Zeit zum Rostansetzen», sagt sie. Auch beim Seniorenturnen im Burgerspittel ist sie oft dabei.

Gut und genügend essen

Lilo ernährt sich bewusst ausgewogen. Sie isst gerne Fisch und regelmässig Fleisch (wobei sie den Fettrand abschneidet). Zu festlichen Anlässen geniesst sie auch mal ein kleines Glas Weisswein. Lilo achtet traditionell auf basische Kost, um einer Übersäuerung des Körpers vorzubeugen.

Besonders schätzt sie Kräutertees aus Pfefferminze, Melisse, Schafgarbe oder Lindenblüten, die für sie wie ein «Parfüm für alle Sinne» sind. «Gut zu essen ist Lebensqualität. Doch das echte Geheimnis liegt im Masshalten und darin, dem Körper mit guten Zutaten Respekt zu zeigen.»

Ein Ziel vor Augen haben

«Man braucht immer etwas, worauf man sich freuen kann. Ein kleines Ziel für morgen hält die Frische im Kopf und den Lebensfunken am Brennen», sagt Lilo Pulver. Und: «Wer Pläne schmiedet und Neues lernen will, gibt dem Älterwerden gar keine Chance.»

Lilos Ziel sei, 100 Jahre alt zu werden. «Auch wenn sie damit zu kokettieren scheint, meint sie es doch schon sehr ernst», sagt Grosscousin Oliver Maibach. «Sie arbeitet jeden Tag darauf hin.»

Soziale Kontakte pflegen

Die Schauspiel-Ikone nimmt immer noch regelmässig an geselligen Kaffeerunden mit den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern im Burgerspittel teil. Oft bekommt sie Besuch von Verwandten und Wegbegleiterinnen und -begleitern, was sie immer sehr freut.

Von Zeit zu Zeit besucht sie am Abend auch Veranstaltungen, die im Seniorenheim stattfinden. «Das grösste Glück im Leben sind die Menschen, mit denen man lachen und teilen kann», sagt Lilo Pulver.

Den Geist täglich trainieren

«Auch in ihrem hohen Alter schreibt Lilo Pulver noch immer Tagebuch», sagt Oliver Maibach. Sie liest auch gerne Zeitschriften. «Das hält sie geistig fit. Und sie sammelt fleissig Artikel, in denen über sie berichtet wird». Ihr Motto: «Wer den Geist mit Neugier füttert, hält das ganze Leben in Schwung.»