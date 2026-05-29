Iris Berben hadert mit dem Älterwerden

Schauspielerin Iris Berben spricht in Cannes über das Älterwerden und erklärt, warum sie sich gegen eine Verherrlichung wehrt. Andere Berufskolleginnen sehen es deutlich entspannter als Berben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iris Berben (75) spricht in Cannes über die Herausforderungen des Alterns

Sie empfindet das Älterwerden als «schwer» und manchmal «wehmütig»

Uschi Glas (82) setzt auf Fitness: bis zu 10'000 Schritte täglich

Saskia Schär Redaktorin People

Sie ist die Grande Dame des deutschen Films: Iris Berben. Die Schauspielerin zählt mittlerweile 75 Lenze und meint in Bezug auf das Älterwerden: «Ich finde es überhaupt nicht schön. Und ich wehre mich auch dagegen, dass man das verherrlicht.» Das sagt die Schauspielerin im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes gegenüber «Gala».

Das Altern empfindet sie als «schwer», es mache sie «manchmal auch wehmütig». Zudem sei sie davon ausgegangen, diesbezüglich «souveräner» zu sein. «Manchmal bin ich es, aber oft bin ich es auch nicht. Man merkt, es wird langsamer, es wird mühsamer, man holt öfter tief Luft. Ich lerne, damit umzugehen, aber ich gehöre ganz bestimmt nicht zu denen, die darüber jubeln.» Jubeln tut sie dafür über den Fakt, «dass es mich noch gibt».

«Ich möchte alt sein»

Einen etwas positiveren Blick auf das Altern hat Hollywood-Schauspielerin Helen Mirren (80). «Jedes Lebensalter hat seine Vor- und Nachteile. Und meistens stellt man fest, dass man nicht zurückmöchte. Man möchte genau dort sein, wo man ist – mit all dem, was man erlebt hat», so die Britin 2019 gegenüber «Vogue». Mit ihren damaligen 74 Jahren war sie etwa im selben Alter wie Berben heute.

Andie MacDowell (68) stellte im Interview mit «Allure» 2023 klar, dass auch sie nicht zurückwolle. «Ich möchte alt sein. Ich habe es satt, jung wirken zu wollen. Ich möchte nicht jung sein. Ich war jung.»

Schauspielerin Uschi Glas (82) kann ihrerseits gar nicht verstehen, wie man mit dem Älterwerden hadern kann. «Ich ärgere mich, wenn sich jemand beschwert, Geburtstag zu haben oder älter zu werden.» Zudem gebe es sowieso keinen Ausweg, so Glas im Januar gegenüber «Bild». «Gesund älter zu werden, ist ein Geschenk, das man dankbar annehmen muss», meint sie weiter und erklärt auch gleich, was sie für ihre Gesundheit unternimmt: «Ich mache Stretching, laufe, mache Krafttraining, zähle meine Schritte. An guten Tagen knacke ich die 10'000er-Marke. An anderen eben nicht. Auch das gehört dazu.»