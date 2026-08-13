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Er bleibt der Zeitung aber erhalten
NZZ-Chefredaktor Eric Gujer tritt ab

Grosse Rochade an der Zürcher Falkenstrasse: NZZ-Chefredaktor Eric Gujer tritt Anfang 2027 von seinem Posten zurück. Dem Medienhaus bleibt der 64-Jährige allerdings in wichtiger Rolle erhalten.
Publiziert: 12:54 Uhr
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Foto: Philippe Rossier

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • NZZ-Chefredaktor Eric Gujer tritt per 1. Februar 2027 zurück
  • Gujer fokussiert auf Deutschland und übernimmt neue Aufgaben bei NZZ
  • Nachfolgeentscheidung im vierten Quartal 2026, Kandidaten intern und extern
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Er ist das prägende Gesicht der «Neuen Zürcher Zeitung»: Seit März 2015 führt Eric Gujer die NZZ als Chefredaktor. Nun steht das Ende seiner Ära fest. Per 1. Februar 2027 legt Gujer die Chefredaktion nieder. Das hat das Unternehmen heute Donnerstag bekannt gegeben. Ganz geht der erfahrene Journalist jedoch nicht. Gujer wechselt die Rolle und fokussiert sich künftig voll auf den Grossen Kanton: Er bleibt bei der Zürcher Mediengruppe als Herausgeber Deutschland an Bord.

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NZZ-Verwaltungsratspräsidentin Isabelle Welton (63) dankte ihm für seine langjährigen Verdienste um das Medienhaus. Nach seinem Rücktritt von der Redaktionsspitze übernimmt Gujer neue Aufgaben im Unternehmen: In Deutschland soll er die publizistische Präsenz der NZZ im deutschen Markt ausbauen und sich mit internationalen Politikthemen befassen. Darüber hinaus übernimmt er die Leitung der Veranstaltungsreihe «NZZ Podium» und führt weiterhin die Gesprächssendung «NZZ Standpunkte».

Interne und externe Kandidaten

Die Entscheidung über seine Nachfolge soll im vierten Quartal 2026 fallen. Laut Unternehmensangaben stehen sowohl interne als auch externe Kandidatinnen und Kandidaten im Fokus. Gesucht wird eine Führungspersönlichkeit, die das publizistische Profil der Zeitung weiterentwickelt und die Redaktion im Zuge der Digitalisierung und des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz leitet.

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