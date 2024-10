Reto Hanselmann feierte am Samstagabend seine Halloween-Party. Sein Kostüm: ein Zombie-König. Doch nach der Feier erwartete ihn der richtige Horror. Foto: Payback Media Group (zVg) 1/5

Die grosse Halloween-Party endete mit unerwünschtem Mega-Schreck: Im Haus von Reto Hanselmann (43) wurde in der Nacht seiner legendären Mega-Fete im Zürcher Kaufleuten eingebrochen. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt einen entsprechenden Einsatz gegenüber Blick.

«Der richtige Horror kam nach der Halloween-Party», sagt Reto Hanselmann über den Vorfall. «Ich hatte einen wunderbaren Abend an meiner Party. Alles lief super. Und nachdem ich rund 12 Stunden in meinem Kostüm verbracht hatte, war ich froh, zu Hause ins Bett fallen zu können.» Der Schlaf blieb allerdings in weiter Ferne, der Veranstalter musste sich erst mit den Ordnungshütern rumschlagen und alles organisieren.

Zweiter Einbruch in etwas mehr als einem Jahr

Details, was alles abhanden kam und wie sich der Vorfall ereignete, will Hanselmann nicht nennen. «Ich habe wirklich ein mulmiges Gefühl mittlerweile. In etwas mehr als einem Jahr ist mir das nun bereits zum zweiten Mal passiert», sagt er.

Im Juli 2023, am Abend seines 42. Geburtstags, wurden aus seinem Haus vier Luxus-Uhren im Wert von 140’000 Franken entwendet. «Seither bewahre ich alle Luxusgüter an einem anderen Ort auf, deshalb gibts in meinem Haus eigentlich nicht viele Wertsachen zu holen», erklärt Hanselmann.

Unklar, wie er sich in Zukunft organisiert

Der Einbruch stimmt den sonst so aufgestellten Party-Macher nachdenklich. «Ich wohne sehr gerne hier und will eigentlich nicht zügeln», sagt er. «Aber ich habe mich zu Hause auch schon wohler gefühlt.» Wie er in Zukunft an Anlässen, an denen er länger nicht zu Hause ist, für noch mehr Sicherheit sorgen will, weiss er noch nicht. «Vielleicht gibts dann halt nicht nur Sicherheitspersonal an meiner Party, sondern auch bei mir daheim.»