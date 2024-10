Anna Ermakova, Tochter von Boris Becker, war der Stargast bei Reto Hanselmanns Halloween-Party «Season of the Witch» im Zürcher Kaufleuten. Foto: Payback Media Group (zVg) 1/13

Auf einen Blick Prominente feierten bei Reto Hanselmann Halloween in Zürich

Anna Ermakova schwärmte von Zürich und präsentierte ihren neuen Song

Anna Ermakova schwärmte von Zürich und präsentierte ihren neuen Song

Vera Dillier kam direkt von Oktoberfest zur Party

Patricia Broder Redaktorin People

Zombies, Totenköpfe und überall Spinnweben: Gestern Abend lud Partykönig Reto Hanselmann (43) zum zwölften Mal im Zürcher Kaufleuten zu seiner legendären Halloween-Party «Season of the Witch». Zahlreiche Prominente folgten der Einladung des Zürcher It-Boys. Allen voran Anna Ermakova (24). Die Tochter von Tennis-Legende Boris Becker (56) und letztjährige Siegerin bei der RTL-Tanzshow «Let's Dance» ist zum ersten Mal in Zürich und kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: «Ich wollte schon als Kind immer mal in die Schweiz kommen. Ich liebe die Natur und die Berge», sagt Ermakova zu Blick. Sie habe sich am Nachmittag in Begleitung ihrer Mutter die Zürcher Altstadt und das Fraumünster mit den Chagall-Fenstern angeschaut. «Ihr habt ein wunderbares Land. Die Leute hier scheinen glücklich und freundlich zu sein und es herrscht eine angenehme, ruhige Atmosphäre. Ich könnte mir gut vorstellen, in der Schweiz zu leben.»

Mit ihrem Catwoman-Kostüm hat sich Anna Ermakova einen kleinen Traum erfüllt. «Seit ich vor zwei Jahren den Film Batman Returns gesehen habe, wollte ich mich unbedingt mal als Catwoman verkleiden. Ich habe nur noch auf den richtigen Moment gewartet, dieses sexy Kostüm zu tragen. Und dieser Moment ist heute Abend gekommen», erklärt sie lachend. Das britische Model, das auch Sängerin ist, präsentierte bei der Eröffnungsshow der «Season of the Witch» zudem ihren neuen Song «Blue Monday» – ebenfalls im Look der legendären Comic-Heldin. «Das ist das Tolle an Halloween», sagt Ermakova. «Für einen Abend können wir in eine ganz andere Rolle schlüpfen!»

Dillier kam direkt vom Oktoberfest

Model Manuela Frey (28) und Blick-TV-Moderatorin Sylwina Spiess (35) erscheinen im Partnerlook: Beide sind Pop-Superstar Taylor Swift (34). Jet-Set-Lady Vera Dillier (Alter geheim) präsentiert sich derweil im blutverschmierten Dirndl. «Ich bin direkt vom Oktoberfest Hanselmanns Wiesn hierhergekommen. Keine Ahnung, wo ich zwischendurch war, aber ich habe noch einen Piraten kennengelernt», scherzt Dillier und zupft ihrem Freund Josef an den Jack-Sparrow-Locken. Ex-Bachelorette Adela Smajic (31) lässt als Medusa, eine gefährliche Gestalt aus der griechischen Mythologie, Männer mit ihrem Blick erstarren. Moderator Sven Epiney (52) ist in seiner dunklen Kutte und Gothic-Make-up «eine Mischung zwischen Zombie und Apokalypse, als eine Zapokalypse», wie er erklärt.

Ein fröhliches Horror-Duo bilden Modeunternehmerin und Reality-Star Claudia Obert (63) und Ex-Dschungelcamperin Verena Kerth (43). «Ich bin Alice im Wunderland als Massenmörderin», erklärt Obert, bevor sie ihrer Freundin, die im blutverschmierten Pupenkostüm ebenfalls eine gruslige Figur macht, das Plastik-Messer drohend an die Kehle hält. Schlangenfrau Nina Burri (47) überrascht als Spider-Woman mit gleich zwei Köpfen, Ehemann Marco Desimoni (44) muss sie derweil als Joker durch den Geisterbahn-Eingang zum roten Teppich begleiten. «Die Horrorgestalten, die einem auflauern, haben mir so Angst gemacht, dass ich einmal laut schreien musste», sagt Burri und lacht. «Aber das bringt einen schon mal in die richtige Stimmung für eine unvergessliche Halloweenparty.»