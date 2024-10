O'zapft is' – jetzt auch in Zürich. Das Oktoberfest von Event-König Reto Hanselmann – Hanselmann's Wiesn – gehört jedes Jahr zu den Fixpunkten des städtischen Party-Kalenders. Und lockte für die Eröffnung am Donnerstag auch internationale Stars an.

Auf dem Zürcher Bauschänzli, dort, wo die Limmat aus dem Zürichsee fliesst, spielen sich jeweils im Oktober kuriose Szenen ab. Zu Hunderten – wenn nicht Tausenden – pilgern Männer und Frauen in Dirndl und Lederhosen in ein riesiges, blau-weiss-kariertes, Festzelt. Dort lädt Veranstalter Reto Hanselmann (43) jeweils zu seiner Wiesn, der Schweizer Hommage an das Münchner Oktoberfest.

Geht es nach den illustren Gästen im Bier-geschwängerten Rund, steht die Party dem bayerischen Original in nichts nach. Das sieht auch Moderator Sven Epiney (52) so, wie er uns bei erzählt: «Einmal im Jahr ist es schön, sich ein bisschen zu verkleiden – das ist quasi Fasnacht für Nicht-Fasnächtler». Model Manuela Frey (28) ist quasi Neo-Wiesn-Fan: «Ich dachte immer, das sei nichts für mich», gesteht sie. Seit Reto Hanselmann sie eingeladen hatte, ist sie Fan – «dieses Jahr war ich sogar am richtigen Oktoberfest in München».

Verena Kerth besteht auf «Wiesn»

Apropos Oktoberfest: Diesen Begriff möchte die deutsche TV-Moderatorin Verena Kerth (43) nicht mehr hören – sie besteht auf «Wiesn». Der ultimative Party-Tipp kommt dann vom Chef höchstpersönlich: «Unter den Lederhosen trage ich nichts!» Wie die Stars ihr Outfit stylen und welche Schlagerhits ihnen am liebsten sind, erfahrt ihr im Video.