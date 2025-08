1/12 Heidi und Daneli – verkörpert von Elena Flury und Luca Hänni – wieder vereint: Dreharbeiten zur Musicalverfilmung «Ewigi Liebi», aufgenommen am 5. August 2025 in Langnau im Emmental. Foto: Thomas Meier

Normalerweise läuft an einem Augustdienstag in Langnau im Emmental BE nicht ausnehmend viel. Doch an diesem Tag bietet sich zufällig vorbeigehenden Dorfbewohnern an der Ausfallstrasse Richtung Trubschachen ein aufregendes Bild. Auf Höhe des vierten Stocks eines Wohnblocks steht Popstar Luca Hänni (30) auf einem blauen Scherenlift vor einem Balkon und singt «Ewigi Liebi».

Gedreht wird gerade der Showdown der gleichnamigen Musicalverfilmung unter der Regie von Pierre Monnard (49). Für den perfekten Ton wird sogar der Verkehr angehalten. Mit der musikalischen Einlage will der von Hänni gespielte Daneli seine grosse Liebe Heidi, verkörpert von Newcomerin Elena Flury (27), zurückgewinnen. Ihre erwachsenen Pendants spielen Susanne Kunz (46) und Pasquale Aleardi (54).

Die grösste Überraschung folgt bei den Interviews während der Drehpause. Keines der vier Film-Aushängeschilder hat das Musical nämlich je gesehen, das ab 2007 total rund 720'000 Besucherinnen und Besucher anzog.

«Ich habe den Hype um das Musical und den Song verpasst»

«Gewollt hätte ich schon. Aber ich war noch etwas jung damals, gerade mal zehn», meint Elena Flury gegenüber Blick.

Susanne Kunz sagt: «Ich habe das Musical wirklich nie gesehen. Ich hatte damals kleine Kinder, arbeitete selber viel und ging nie ins Theater. Jetzt kann ich mich immerhin dank meiner Rolle rehabilitieren und künftig sagen, dass auch ich ein Teil von ‹Ewigi Liebi› bin.»

0:18 90er-Look für Kino-Debüt: Luca Hänni trägt Mittelscheitel und goldene Strähnchen

Pasquale Aleardi erklärt: «Ich bin erst seit drei Jahren wieder in der Schweiz und habe den ganzen Hype um das Musical und den Song deshalb verpasst. Doch das ist auch ein Vorteil. So bin ich nicht vorbelastet und kann mich voll auf den Film konzentrieren.»

Und Luca Hänni meint: «Das Musical gesehen zu haben, war also kein Kriterium, um eine Rolle zu bekommen. Aber natürlich habe ich das Drehbuch mittlerweile rauf und runter gelesen und bin mit dem Stoff bestens vertraut.»

Vier-Millionen-Budget, 30 Drehtage

Am 20. Juli fiel die erste Klappe in Trub BE, Ende August ist nach 30 Drehtagen Schluss. 23 davon finden im Emmental statt, der Rest in Zürich. 100 Leute sind vor und hinter der Kamera insgesamt im Einsatz, das Budget beträgt knapp vier Millionen Franken.

Waren im Musical über 40 Mundarthits zu hören, sind es im Film «nur» zwölf. Darunter jedoch ganz grosse «Kracher» wie «Alperose», «Bring en hei» oder «Scharlachrot». «Das war bisher meine Lieblingsszene», sagt Hänni. «Ich sass betrunken auf einer Laube, es ging mir ganz schlecht, und ich sang dieses Lied. Das war der Hammer.»

«Ewigi Liebi» ist sein erster grosser Film. Seine Nervosität habe sich jedoch in Grenzen gehalten. «Ich wusste ja schon, wie es sich anfühlt, wenn Kameras auf mich gerichtet sind. Zuerst musste ich mich zwar ein wenig in meine neue Rolle hineinfinden. Doch das Feedback von der Crew war bisher sehr gut.»

Auch Elena Flury schwärmt von der Stimmung auf dem Set. «Das Teamgefühl ist grandios.» Und anspielend auf ihren jüngsten Part im Zürcher «Tatort» meint sie: «Das letzte Mal, als ich öffentlich zu sehen war, endete ich als Leiche. Diesmal sterbe ich nicht, das darf ich glaub schon verraten.»

In die Kinos kommt «Ewigi Liebi» am 12. Februar 2026, passend zum Valentinstag.